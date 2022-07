Lidl és una cadena de supermercats alemanya fundada el 1930. Va començar a expandir-se a la dècada dels 70 del segle passat pel país germànic i, a finals dels 80 va fer el mateix per la resta del vell continent. La seva primera botiga a Catalunya la va obrir a Lleida el 1994. Des de llavors compta amb més de 600 supermercats per tota la peninsula.

Des de llavors la cadena de supermercats ha intentat ser una mica original en les seves propostes. En aquest sentit, els electrodomèstics s'han convertit en un must entre els seus clients. No en va tots els que van a fer la seva compra diària gairebé sempre acaben trobant una cosa que els convenç a les prestatgeries on no es ven alimentació. En aquest sentit, els fulletons de Lidl s'han convertit en els més buscats. Qui més qui menys busca en aquestes publicacions coses per regalar tant per Nadal com en altres dates especials com l'aniversari.

En aquesta ocasió, la marca de supermercats alemanya ha llançat un producte per a la satisfacció del públic. La gent sol·licitava a les xarxes roba de tallatge gran, i Lidl ha respost. El supermercat ha llançat un taquini perfecte per a aquelles dones que necessitin una talla gran. El seu preu és de 9,99 i les ressenyes són bones. Pots trobar-lo aquí.