Els doctors i els sanitaris han estat una peça clau i fonamental en la lluita contra la pandèmia de Covid-19. Abans d'això, igualment són treballadors imprescindibles per a la nostra societat. Ajuden, intervenen i sanen problemes de salut que tenim quan ens toca per desgràcia alguna malaltia. Tot i això, sembla que hi ha persones que no tenen respecte per aquests grans professionals.

Twitter cau en picat després de la compra en fals d'Elon Musk Això s'ha pogut veure a la xapa que porta al seu centre sanitari una doctora catalana anomenada Anna. Aquesta ho ha compartit des del compte personal i ha triomfat de manera immediata. Com diem, malgrat les rialles, cal dir que portar aquesta xapa diu molt del respecte que tenen alguns cap a les persones en general. “Res, doncs això” escrivia l'Anna simplement. Tot seguit compartia una foto d'ella mateixa. res, doncs això pic.twitter.com/tCvz4nOXgc — Anna (@aguilar_anna) 25 de julio de 2022 A la xapa es podia llegir en català “No em diguis Nena. Soc la doctora!”. La piulada ja suma més de 100 contestacions d'altres usuaris i més de 3.000 m'agrades.