Si busques donar calidesa a la teva llar, i, sobretot, que sigui més confortable, les plantes d'interior que et presentem a continuació són la millor elecció. A més, et donem alguns trucs i consells perquè el seu manteniment sigui molt fàcil

Ficus Lyrata

És una de les plantes més fàcils de cuidar perquè tan sols s'han de seguir uns senzills consells. El gènere Ficus, que abunden en zones intertropicals, necessiten llum abundant, tot i que prefereixen que els raigs del sol no els donin de manera directa. El saló és una bona ubicació perquè, normalment, són molt lluminosos. La temperatura òptima per un bon desenvolupament d'aquesta planta és entre els 20 i 25 graus centígrads. Com que necessiten un ambient càlid i humit, hauràs de polvoritzar aigua de manera freqüent. Pel que fa al reg, a l'hivern serà suficient una vegada cada 15 dies i una vegada a la setmana a l'estiu. Si està en creixement, abona cada 15 dies utilitzant fertilitzants líquids.

Potos

És una altra planta que destaca pel seu fàcil manteniment. El potos, que s'enfila, és un clàssic dins de les plantes d'interior. Perquè mantingui una bona salut, necessita exposició al sol, igual que el ficus, tot i que no de manera directa. En canvi, la temperatura ideal d'aquesta planta és inferior: entre 16 i 21 graus centígrada. Les mínimes que suporta aquest gènere, nadiua del sud-est asiàtic, és entre 3 i 6 graus centígrads. Cal adobar la planta una vegada al mes quan està creixent.

Cactus

Els cactus són, per excel·lència, les plantes més fàcils de cuidar perquè a penes necessiten atenció. Les cactàcies necessiten molta il·luminació, tot i que no tots els gèneres (hi ha més de 200), suporten l'exposició directa del sol. Existeix un truc molt senzill: les espècies amb moltes espines requereixen raigs directes, mentre que les crasses, aquells cactus amb poques espines, necessiten ombra i ventilació. Cada quant temps regar el cactus? La freqüència dependrà de l'estació, i la temperatura, en la qual ens trobem. En la temporada estival i amb els termòmetres superant els 40 graus centígrads en molts punts de la meitat peninsular, caldrà proporcionar-li aigua cada tres dies aproximadament. En canvi, durant la resta de l'any haurem de guiar-nos per l'estat de la terra. Quan aquesta estigui completament seca, és moment de regar el nostre cactus.

Cinta

Aquesta planta, que també es coneix com malamare o llaç d'amor, té el seu origen a Sud-àfrica. És ideal per decorar banys ola cuina per la seva capacitat d'adaptació als llocs amb humitat. La cinta aguanta temperatures mínimes de -2 °C i màximes de 30 °C. Respecte al reg d'aquest gènere, com en la majoria, ha de ser més freqüent a l'estiu. Dues o tres vegades per setmana és suficient, mentre que amb una vegada a l'hivern mantindrà la planta amb la millor salut. Si vius en alguna zona on les temperatures a l'estiu superen àmpliament els 40 graus, has d'evitar costi el que costi els cops de calor. Si les fulles de la cinta estan arrugades o les puntes seques, has de canviar la seva ubicació. Uns dies en un lloc més fred solucionarà aquest problema tan comú d'aquesta planta.

Arbre de Jade

L'arbre o planta de Jade és molt delicada, però, amb uns simples consells, viurà molts anys. La part més ‘complicada’ és el reg. A diferència d'altres plantes, hauràs de tirar-li aigua quan el substrat estigui completament sec. Però no n'hi ha prou amb la part més superficial. Per a comprovar si la terra està humida o seca, simplement enfonsa mig dit en el substrat. Si està sec, rega-la. Respecte al substrat, opta per la mescla de diverses terres. Respecte a la il·luminació, la planta de Jade –Crassula ovata– necessita bastant llum, tot i que no de manera directa. La cuina o el saló són llocs idonis per col·locar aquesta planta. Usa fertilitzants orgànics.