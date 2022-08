Les altes temperatures d'aquest estiu han arribat a nivells històrics i s'han tornat insuportables. A més, també suposen un perill per a la salut i, per a prevenir un cop de calor, és molt important hidratar-se i prendre suficients líquids per a produir la quantitat de suor necessària.

Primer de tot, és important trencar amb el mite popular de la necessitat de beure vuit gots d'aigua cada dia per a estar ben hidratat. També el que diu que, si l'orina surt massa fosca, és que hem de beure més líquids. Segons explica el doctor especialitzat en nefrologia de la Universiad de Pennsilvània, Donen Negoianu, a The New York Times que "en realitat, no hi ha dades que recolzin aquestes teories". Assegura que estar hidratat simplement significa consumir suficients líquids fins que ja no tinguis set i que la quantitat depèn de cada persona. En tot cas, més enllà de l'aigua, quins són els aliments que ens hidraten més?

Fruites i verdures

Normalment, el nostre cos no enganya: els aliments que ens solen venir de gust a l'estiu són més frescos i van bé per a la hidratació, com per exemple un dels millors invents de la història d'Espanya: el gaspatxo. En aquest sentit, les fruites i les verdures fresques en general són fonts ideals, ja que contenen un alt contingut d'aigua i de fibra, que ens proporciona molts beneficis per a la salut.

Begudes ensucrades i gelats

Les begudes ensucrades, com pot ser el suc de taronja, el cafè o el te, també són bones per a l'organisme i, òbviament, porten molta aigua i hidraten. Encara que la cafeïna és diürètica, deixar de consumir-la de cop quan el nostre cos està acostumat a ella, segons els experts, pot provocar un petit pic de deshidratació. Els granissats o alguns gelats (principalment els de pal) també ens poden anar bé a l'estiu.

No renunciïs al salat

Segons també explica en el The New York Times Kelly Hyndman, investigadora de la Universitat d'Alabama a Birmingham, que estudia la funció renal i la retenció de líquids, no és cert que els aliments salats ens deshidratin. El nostre cos busca sempre l'equilibri entre aigua i sal, i és per això que quan mengem molt salat tenim moltes ganes de beure, els nostres ronyons retenen l'aigua i no orinem l'excés de líquid. Per tant, unes olives o uns cogombrets mai fan mal i, si optes per prendre't una bona sopa o brou, que estan fets a base d'aigua malgrat ser salats, també et vindran bé.

Fora l'alcohol

L'alcohol sol ser un gran acompanyant a l'estiu (i ens l'alegra molt), però no us podem enganyar: com ja sabeu, deshidrata molt. Suprimeix l'anomenada hormona ADH, que és la que li diu al nostre ronyó que retingui els líquids necessaris i el nostre cos els absorbeixi. És per això que quan bevem bastant hem d'anar tan sovint al lavabo, ja que tot el que entra, surt.