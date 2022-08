En els lineals dels supermercats dels Estats Units costa trobar oli d’oliva verge extra (aove). Allà són més de mantegues i salses. Però haver-n’hi, n’hi ha. A més, un crida excessivament l’atenció: «Zero calories» i «0% de greix», assegura l’etiquetatge de l’aove en esprai de la marca Simple Truth Organic. No s’ha de ser nutricionista per saber que això és impossible, ja que l’oli d’oliva és greix vegetal i, per tant, és un dels productes amb més calories que existeixen. Llavors, ¿on és el truc?

Els ingredients no tenen res a veure: l’etiquetatge és la clau d’aquesta incongruència i Simple Truth Organic aprofita la lletra petita de la normativa al seu favor. Tanmateix, a Espanya i la Unió Europa incompliria la llei. Aquí, perquè els consumidors puguin comparar aliments, l’etiqueta ha d’incloure sempre la informació d’una quantitat de referència, que està estipulada en 100 grams o 100 mil·lilitres. Aquest és el supermercat més barat i desconegut d’Espanya: estalvi de fins a 100 euros al mes Una ració de 0,25 grams en lloc de 100 Moltes vegades apareixen els valors nutricionals per cada ració, però això ja és opcional. En canvi, als Estats Units aquesta pràctica és vàlida perquè la regulació és diferent: allà n’hi ha prou amb informar sobre el contingut d’una porció. Però, ¿qui determina quina és la quantitat d’una porció? La decisió recau en les mateixes empreses. Per això, aquest oli en qüestió té suposadament zero calories i un 0% de greix: perquè correspon a la informació nutricional d’una dosi de l’esprai. O el que és el mateix: a 0,25 grams, la quantitat que surt en cada pulsació de l’aerosol, la qual dura 0,333 segons, especifica l’etiqueta. Feta la llei, feta la trampa.