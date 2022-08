La indignació dels usuaris pels preus que algunes marques de moda adjudiquen als seus productes de luxe és una constant a les xarxes socials. Després que Balenciaga tragués a la venda articles que replicaven l'aspecte d'una bossa d'escombraries per 1.800 euros o una còpia exacta de les bosses d'Ikea per 1.700 euros, els internautes de Twitter no donen crèdit amb les noves brides que la firma japonesa Ambush ven com a braçalets i anells de luxe per valor de gairebé 600 euros.

La notícia ha saltat quan un usuari ha compartit una imatge de la plataforma Farfetch, on es poden trobar peces i accessori de les marques més prestigioses del món de la moda. "Tenim hereus de Balenciaga, brides a gairebé 600 euros", anunciava l'usuari Grouchico. La comunitat tuitera no ha trigat a reaccionar, i el tuit ja compta amb 11.000 m'agrades i milers de comentaris de sorpresa. Tenemos herederos de Balenciaga, bridas a casi 600€. pic.twitter.com/shN88hcUlP — Grouchico (@El_Grouchico) 15 de agosto de 2022 Collaret d'imperdibles per 700 euros Malgrat que sembla complicat pensar que algú sigui capaç de gastar-se 590 dòlars en una brida anunciada com a polsera, 390 dòlars en el cas de la versió anell, la veritat és que ja s'han esgotat totes les unitats d'aquests productes, que la distribuïdora portuguesa Farfetch va posar a la venda fa a penes uns dies. De fet, si es busquen les 'brides' d'Ambush a la web del fabricador o del distribuïdor, aquestes ja no apareixen disponibles en cap color. Dins del catàleg de bijuteria de la mateixa marca, també poden trobar-se polseres i collarets fets amb imperdibles, el preu dels quals pot superar els els 700 euros en alguns casos.