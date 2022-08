Quins temps aquells en els quals els sabors de nata, xocolata i vainilla eren els 'sota, cavall i rei' dels gelats. Els gustos típics continuen sent un 'must', però comparteixen vitrina amb altres propostes més refrescants, inimaginables i temptadores. L'originalitat, a més d'estar bona, ven: hi ha gelats de pipes, de cànnabis i fins i tot de coca de Sant Joan. Als 1.001 sabors, aquest estiu se li uneix un altre. Potser el més estrany de tots: amb gust de 'bar de mala mort'.

Aquesta insòlita novetat ve dels Estats Units, país reconegut per fer barreges impossibles. Que li ho diguin a les Oreo o els 'marshmallow' farcits de crema de cacauet. La marca de gelats Tiscpy Scoop compleix 100 anys i amb la col·laboració de la cervesera Miller High ha llançat l'edició limitada de gelats 'Dive Bars', l'equivalent en castellà a un bar de mala mort o un antre.

«Combinació perfecta»

La creació de Miller High fa gust de «xocolata amarga, cervesa, caramel i fum de tabac». Però, com s'aconsegueix això? Doncs, segons la cervesera, amb una «combinació perfecta de vainilla fumada, caramel enganxós i la cervesa que estimes». Els gelats ja es poden reservar 'en línia'. Es venen en caixes de sis i el preu, com el sabor, tampoc és 'normal': costen 35 euros. «No hi ha res com els sabors, olors i sensacions d'un antre!», assegura Tispy Scoop en la seva pàgina web.

L'empresa tampoc escatima a traslladar als consumidors a un antre: «L'olor d'antic perquè el bar és indubtablement vell, els peus enganxats a terra, la il·luminació tènue i fosca, no importa l'hora que sigui», inspira. L'experiència va a més amb aquesta «aroma a fum que funciona com a colònia per als quals estan en el bar». Amb tal detall de descripció, qui no vol provar-los?