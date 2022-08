El menjar, la situació, el tracte del personal... tot és dolent a l’hotel pitjor valorat pels viatgers a Barcelona. Es tracta d’un establiment que constantment rep males opinions a les webs en les quals es comparteixen experiències entre viatgers. La seva nota és molt inferior a la resta d’establiments de l’entorn (o fins i tot de tota la comunitat). Però ¿què passa dins d’aquest hotel? Qui hi ha estat diu que fins i tot s’hi arriba a dormir entre insectes. Un client va denunciar que fins i tot havia hagut de tractar-se contra diverses picades.

I és que allotjar-se en un hotel és, en no poques ocasions, una loteria. Esculls la zona (això és el més evident), et deixes guiar per les opinions dels altres viatgers, o fins i tot per les de gent pròxima, i et decideixes a fer la reserva no sense abans assegurar-te del preu, que és per a molts el més important. La part bona és que ara tots els viatgers compten amb una eina més que útil quan visiten una ciutat: una web en la qual es poden consultar opinions d’altres persones que han estat en aquest mateix establiment abans i que han disfrutat (o han patit) a les seves instal·lacions.

Però és en una bona zona

Les habitacions i el bany no són el millor que té aquest establiment. «Els llençols estan sense rentar... i bruts, les tovalloles estan rentades però fan pudor, no hi ha mirall i un terra brut», en diu un dels que opina en una web de valoració d’hotels. «Vam dormir a sobre de la roba de llit, sobre les nostres tovalloles de platja i la veritat és que vam passar tant temps com va ser possible fora de l’hotel», afegia un altre client. Hi ha que diu fins i tot que l’amo va arribar a portar gent a una festa a l’establiment mentre estaven allotjats allà.

Però no tot són males opinions. Hi ha qui destaca que aquest establiment està en una bona zona i que el personal sol ser amable.