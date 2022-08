El mercat dels vehicles elèctrics continua creixent. En els últims mesos, diverses marques del sector automobilístic han portat a terme una aposta decidida pel seu desenvolupament que s’ha vist traduïda en l’anunci de nous models de cotxes i la realització d’inversions milionàries en la indústria.

Aquesta tendència no es limita al sector privat. Des de les institucions també s’ha estat incentivant a la compra d’aquest tipus d’automòbils a través de paquets de mesures com el Pla Moves III, que promou l’adquisició de cotxes elèctrics i la instal·lació de nous punts de recàrrega.

Lidl i el seu cotxe elèctric

Recentment, una de les companyies que s’ha sumat a la venda de cotxes elèctrics és Lidl. Malgrat que la cadena de supermercats està associada habitualment a productes relacionats amb l’alimentació o la llar, sent també important en altres camps com la moda o la pràctica esportiva, a Alemanya ha fet el salt a la venda de cotxes i ofereix el model Elaris Finn.

No es tracta, ni de bon tros, d’un producte que puguis trobar als establiments de Lidl al país. L’oferta del vehicle només ha estat disponible a través de l’aplicació Lidl Plus. Això és a causa que l’empresa té una relació d’intermediació amb ‘like2drive’, que és qui realitza l’operació final.

Si es fa a través de l’aplicació de Lidl, això sí, el client es beneficia d’una rebaixa respecte al preu original, que actualment ronda els 20.000 euros. De moment, no hi ha informació sobre una possible venda a Lidl Espanya.

Lidl pone a disposición mediante una suscripción mensual de 222 euros el Elaris Finn, un pequeño eléctrico de 2,87 metros de largo y con una batería de 32 kWh que le permite alcanzar una autonomía de 300 kilómetros WLTP.



Por ahora solo está disponible en Alemania. pic.twitter.com/HFwR8x5MiI — Antonio José Pérez Sánchez (@AntonioJose_EV) 1 de julio de 2022

Un model biplaça

Segons s’especifica en les dades del vehicle facilitades per la mateixa marca, l’Elaris Finn és un cotxe biplaça de 2,87 metres de llarg, 1,56 d’ample i 1,57 d’alt. Entre les seves característiques més destacades hi ha la velocitat de càrrega, de tot just una hora, i les seves nul·les emissions contaminants. Pot arribar a una velocitat màxima de 115 quilòmetres per hora.