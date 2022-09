Per a uns és la part més deliciosa. D’altres, l’aparten. Parlem de la pell del pollastre. Tot i que és l’animal més consumit del món pel seu preu econòmic i gran quantitat de proteïna –tot i que hi ha altres aliments que en tenen més–, no tothom té clar si la part de la pell és comestible.

¿És sa menjar-se la pell del pollastre? Segons els nutricionistes, la pell d’aquest animal sí que és apta per al consum humà, tot i que cal tenir en compte que al menjar-nos-ho podem augmentar fins a un 50% les calories del plat que estem ingerint. Això es deu que bona part de la pell del pollastre està composta per greix i, tot i que la majoria és «greix bo» que ajuda a millorar els nivells de colesterol a la sang, també conté una part de greixos «nocius» que és millor evitar perquè sí que poden augmentar el colesterol.