Per molta gent, l'estiu s'acaba amb la tornada de les vacances i l'inici escolar, però la realitat és que l'estació no finalitza fins ben entrat el setembre.

Tot i que el dia exacte del canvi d'estació pot canviar, el mes de setembre ve marcat per l'arribada de la tardor i amb ella la caiguda de les fulles, el canvi d'hora i el canvi d'armari.

El canvi d'estació es fixa per qüestions astronòmiques, depèn de la posició de l'eix de la terra en l'òrbita solar. Per aquest motiu la tardor no sempre comença el mateix dia, tot i que la variació sol ser tan sols d'un dia.

El 2022 l'equinocci de tardor serà el dijous 22 de setembre. L'equinocci es produeix quan el dia i la nit tenen la mateixa duració, i això passa dues vegades l'any: l'equinocci de primavera i l'equinocci de tardor.

La tardor finalitzarà amb el solstici d'hivern, que és quan la terra té la màxima inclinació amb el sol i hi ha la màxima diferència d'hores entre el dia i la nit. Aquest moment astronòmic es produirà el dimecres 21 de desembre, el dia més curt de l'any.