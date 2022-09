La polèmica està servida: fa uns quants dies, Apple va anunciar el llançament dels seus nous productes de cara a la temporada 2021-22, però entre tots els que es van revelar, el que més va destacar va ser un drap de neteja que es pot adquirir per 25 euros i que ja està més que esgotat. El preu és força elevat per al que ofereix, en això estem d'acord, però per això cal anar analitzant alternatives com la que Mercadona fa anys que ven.

És a les xarxes socials on ens hem adonat d'aquest producte que es comercialitza sota la marca Bosque Verde i que costa únicament 0,90 cèntims: es diu Drap microfibra multiusos, i està recomanat per netejar ulleres, mòbils o pantalles d'ordinador sense deixar cap dany a la superfície; s'elimina la pols o la taca ràpidament i eficaçment, i es venen en paquets individuals. Paño de limpieza de Apple: 25 euros

Paño de limpieza Mercadona: 0’90 cents



QUE EMPIECE LA LUCHA ⚔️ pic.twitter.com/rgpM0AkGBZ — Mario Arroyo ⚡️ (@Embi41) 18 de octubre de 2021 Ara bé, la descripció del Drap de neteja d'Apple és molt més completa, assegurant que aquest producte oficial és més efectiu per als dispositius de la marca de la poma: "fet d'un material suau i no abrasiu, el drap de neteja deixa impol·lutes les pantalles de tots els dispositius Apple, incloses les de vidre nanotexturitzat".