Els rovellons són els reis dels bolets, una de les espècies més conegudes a Catalunya. Hi ha qui prefereix les llenegues, però quan es parla d'anar a buscar bolets, la gran majoria de persones es refereix als rovellons, aquests preuats bolets de color rosat que s'amaguen entre la pinassa. No són fàcils de trobar, però, a continuació, t'oferim uns quants consells que t'ajudaran a trobar-los.

El rovello és un bolet que creix en pinedes i avetars, sobretot de la regió mediterrània, sobre tota mena de sòls (preferiblement aquells poc àcids). Cal buscar-lo en llocs calorosos i sobretot en boscos assolellats.

Llocs per trobar rovellons

Berga és la capital del rovelló. El títol se l'ha guanyat a pols i és que la comarca del Berguedà és una zona imprescindible de visitar si es volen trobar rovellons. Olvan, Borredà, Guardiola de Berguedà, Vilada, La Pobla de Lillet, Saldes i Castellar de n'Hug són alguns dels punts que et recomanem. A més, en totes aquestes poblacions se celebren fires i mercats del bolet, cosa que ens evitarà marxar amb les mans buides cap a casa si ets un xic sapastre a l'hora de caçar rovellons.

El Moianès és una altra zona de la Catalunya central on els rovellons es troben de forma abundant. Termes municipals com els de Santa Maria d'Oló, l'Estany i Moià s'omplen els caps de setmana de buscadors de bolets ansiosos per trobar rovellons.

Cap al Solsonès, Pinós és un bon lloc per començar a buscar-ne. Més cap a l'est, una altra zona amb abundància d'aquest tipus de fong és el Ripollès (Campdevànol, Les Lloses). En menor mesura, el massís de les Gavarres, situat a cavall entre el Gironès i el Baix Empordà, també és un espai on es poden trobar rovellons.

Quan es poden trobar rovellons?

Els més experts són capaços de trobar rovellons a la primavera i a principi d'estiu, però l'època durant la qual són més abundants és a partir de setembre i fins ben entrat el novembre. Els qui coneixen bé la muntanya diuen que cal comptar tres setmanes des de la primera pluja estival de més de 40 litres.

Conservar rovellons

Els rovellons es poden utilitzar en una àmplia gamma de plats i són vàlids per a qualsevol època de l'any. Ara t'ensenyem com conservar rovellons per utilitzar-los fora de temporada. Hi ha diferents tècniques per conservar bolets. Per a conservar rovellons ens hem decantat per a l'ebullició i la conserva dins de pots de vidre. Per a fer-ho, necessitarem oli, dues cabeces d'alls, pebre, sal, aigua i llorer. El primer pas serà tallar a trossos els rovellons.

Hi ha qui només utilitza el barret. Es posen a bullir en una olla plena d'aigua i sal, i al cap d'uns minuts es retiren i es refreden. Aleshores, es posen dins d'un o diversos pots de vidre, als quals afegirem també una mica de llorer, pebre, all i aigua. És important, per últim, acabar d'omplir els pots amb aigua de la qual hem fet servir per bullir els rovellons, i seguidament, una vegada tancats, fer-los bullir al bany maria perquè quedin tancats al buit i es conservin durant més temps. Aquest provés sol durar uns 15 minuts i l'aigua emprada ha de ser nova.

I el pinetell, què és?

Sovint s'anomena rovelló a un altre bolet del mateix gènere: el pinetell, també molt apreciat gastronòmicament. I el motiu no és altre que la semblança entre aquests dos fongs.