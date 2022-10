En només nou edicions s’ha convertit en un dels esdeveniments esportius més populars de la ciutat de Girona. Es tracta de la Cursa de la Dona una prova no competitiva que reuneix a milers de dones pels carrers de Girona en una clara manifestació i voluntat de reinvindicar el paper de la dona no només en l’àmbit esportiu.

Aquest any la prova tornar a la normalitat i, per aquest motiu, hi ha més ganes de mai. Durant les darreres setmanes la cursa ja ha escalfat motors amb les inscripcions i les diferents sessions d’entrenament i preparació que s’han portat a terme de la mà de diferents especialistes. La cursa està organitzada un any més per l’Ajuntament i Esports Parra que hi dedica moltes hores d’esforç perquè tot surti com ha de sortir i perquè totes les participants se sentin còmodes. Diari de Girona és també el mitjà oficial de la prova i es compta amb el suport del Club d’Atletisme Girona.

Un any més el recorregut serà purament urbà i les milers de participants hauran de superar una distància de 5 quilòmetres que s’ha planificat de forma fàcil i planera per adaptar-se a totes les edats i condicions físiques. Aquest és precisament una de les premisses i esperit de la prova: que no hi hagi cap límit d’edat ni condició per participar-hi i així s’ha anat fent durant totes les edicions celebrades fins ara. La cursa tindrà una vegada més com a centre neuràlgic el parc de la Devesa de Girona.

Enguany l’esdeveniment tornarà a comptar amb el tradicional concurs de disfresses que oferirà un trofeu per a la primera, segona i tercera classificada. Per tal de participar-hi cal que les persones interessades es dirigeixin al photocall que se situarà a la caseta del mig de la Copa de la Devesa. A banda de la cursa es vol que les participant s gaudeixen d’altres propostes.

A banda de promocionar l’esport femení, l’entitat destina un euro de cada inscripció a diverses associacions: l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), la fundació Els Joncs i al programa Guapes i Valentes l’Oncolliga Girona. La Cursa de la va néixer fa gairebé una dècada amb la voluntat ferma de promocionar l’esport femení. Un repte que, tal com valoren des de l’organització, any rere any s’ha anat superant.