No és només una nota de color. És un element identificatiu de la Cursa de la Dona de Girona. Ens referim a la samarreta que cada any s’edita perquè les participants la llueixen durant tot el recorregut. Hem conegut els colors rosa o lila i aquest any ja està a punt la samarreta de la novena edició. Concretament, es tracta d’una samarreta molt cridanera i espectacular. La marea d’aquest any serà de color corall fluor, segons han avançat els promotors.

L’organització espera que a les participants els hi agradi el color escollit. El cert és que és un color molt cridaner i que ajudarà a visualitzar la marea de participants pels carrers de la ciutat. La samarreta porta estampada a la part davantera el logo de la cursa destacant també que és la novena edició. Es pot recollir juntament amb els dorsals que es distribuiran a la zona habilitada al pavelló municipal d’esports de Girona-Fontajau. Precisament, pel que fa a la recollida de samarretes i dorsals des de l’organització s’ha informat que es podran recollir el divendres 7 d’octubre de les 11 del matí fins a les 8 del vespre i el dissabte 8 d’octubre de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda. Cal tenir en compte que és imprescindible portar el comprovat d’inscripció per poder recollir el dorsal i la samarreta. El pòster anunciador de la cursa d’aquest any també s’ha renovat. I és que s’han sumat molts esforços en l’organització de la cursa perquè es vol recuperar la normalitat i que tot plegat torni a ser una festa i deixar enrere les limitacions obligades per la pandèmia. De moment, el ritme d’inscripcions és molt elevat i el fet que es demostra que hi ha realment moltes ganes són les sessions d’entrenament que s’han anat fent fins ara i que han aplegat a molta gent. Ningú es vol perdre aquest esdeveniment que els dos darrers anys han estat en format virtual. Una prova en constant creixement La Cursa de la Dona de Girona ha estat també un model que s’ha exportat a altres municipis. És una prova amb constant creixement. Ho demostra també el fet que en les primeres edicions la cursa tenia com a punt de sortida i arribada al carrer Migdia, davant la botiga d’Esports Parra. El creixement va fer que es traslladés fins a la Devesa.