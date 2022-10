Ahir mateix, i en poques hores, es va tornar viral a Twitter un anunci que va agafar per sorpresa tots els usuaris d'aquesta xarxa social. L'hivern, i amb això el Nadal, ja s'acosta inexorablement. Per a molts ja ha començat el compte enrere per a l'arribada de desembre i amb això també la multitud de dolços i menjars típics del Nadal. Sobretot tots aquells productes relacionats amb el torró.