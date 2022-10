Són moltes les raons per les quals has de participar en la Cursa de la Dona de Girona. En trobaríem moltes, però n’hi ha quatre imprescindibles. Es tracta d’una cursa especial que a més porta incorporat un component solidari que no podem deixar passar per alt. I, a més, es tracta d’una festa ciutadana que ja s’ha convertit en una cita marcada en vermell en el calendari. Ara més que mai, i després que les darreres edicions no s’hagin pogut celebrar amb normalitat, cal la teva participació.

Qualsevol granet de sorra és important, ja que cada participant es tradueix en una aportació monetària per a una bona finalitat. Per això la primera raó per la qual no ha de deixar passar l’oportunitat de prendre part a la cursa és que la prova té el rècord de participació de la ciutat. Fins a 7.500 participants. Una xifra que, segons l’organització, farà que sentis «l’energia des de la sortida fins a l’arribada».

La segona raó són els entrenaments oficials que s’han vingut celebrat durant les darreres setmanes i que serveixen per a preparació per ala cursa i fins i tot també per animar-se a iniciar-se en el món de l’esport. Com a etapa preparatòria s’han portat a terme fins a nou sessions d’entrenament totalment gratuïtes amb uns trainers. L’objectiu que es busca amb aquestes sessions és que les participants arribin a la cursa amb la millor forma possible.

Sense límits d’edat

Una tercera raó és que es tracta d’una cursa oberta a totes les edats. No hi ha ni un mínim fixat ni tampoc un màxim. És una expressió total i, segons els promotors, un «dia per gaudir amb tota la família sigui caminant o corrent». En aquest sentit, en alguna edició de la cursa hi ha participants des d’1 any fins a 90 anys. Tothom hi té cabuda, no importa l’edat només les ganes de gaudir i participar en un esdeveniment esportiu i solidari de primer nivell. Els organitzadors tenen molt clar que es tracta de «més d’una cursa».

Hi ha altres components que la fan absolutament única. Per exemple, «la màgia que es viu tant als entrenaments com a la cursa. I per acabar el fi de festa a La Copa amb balls i activitats», segons es destaca. Perquè la cursa no és només el recorregut que acaba i comença a la Devesa.

És una festa i una reivindicació. Quan acaba la cursa, totes les participants es poden reunir al punt de la Copa on es porten a terme diferents activitats esportives, d’oci i lúdiques.

Per totes aquestes raons, no deixis que t’ho expliquin. Participa-hi.