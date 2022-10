La neteja ecològica, per estalviar diners i respectar el medi ambient, és cada cop més habitual. En lloc dels detergents habituals, la gent busca cada cop més solucions alternatives, amb productes naturals i barats que potser ja tenim al nostre rebost o nevera.

Un dels més utilitzats, sovint en combinació amb el sempre present bicarbonat de sodi, és el vinagre, que també s'utilitza sovint a la rentadora per rentar la roba.

Tot i això, hi ha almenys tres tipus útils i no sempre és fàcil entendre quin utilitzar, per a què i com. A l'article d'avui intentarem donar una mica de llum sobre el tema, aprenent a fer malabars fàcilment amb el vinagre de vi blanc, el vinagre de poma i el vinagre d'alcohol.

Quan parlem de vinagre per a la neteja, utilitzem un nom molt comú que, en realitat, indicaria com a mínim 3 tipus de productes més específics. Per a la llar, de fet, podem fer servir:

El vinagre de vi blanc que derivaria de la fermentació del vi.

que derivaria de la fermentació del vi. El vinagre de poma que es derivaria de la fermentació de la sidra i del suc de poma;

que es derivaria de la fermentació de la sidra i del suc de poma; El vinagre d'alcohol, una solució d'aigua i àcid acètic.

VINAGRE DE VI

Per a tasques de neteja més comunes, com ara desincrustar i blanquejar el vàter o altres sanitaris, netejar les aixetes, el forn o les finestres, es pot utilitzar vinagre de vi blanc. Sempre ho hem de diluir en aigua, fins i tot destil·lada, en una proporció d'1 a 3, és a dir, una part de vinagre per 3 d'aigua.

Per reduir-ne l'olor penetrant, hi podem afegir unes gotes d'oli essencial com el d'eucaliptus o el de llimona. A més, aquest mateix tipus de vinagre també es pot utilitzar a la rentadora per a la roba en lloc de l'habitual suavitzant.

VINAGRE DE POMA

Aquest segon tipus de vinagre, que també té una olor una mica més suau, seria adequat com a desgreixant i antiolor.

Diluint-lo en aigua, aquesta vegada també en una proporció d'1 a 2 (una part de vinagre per dos d'aigua), podríem utilitzar-lo, per exemple, per a:

netejar certs teixits com cortines o catifes;

com cortines o catifes; netejar la vaixella de plata;

de plata; eliminar les taques de greix més difícils;

eliminar les taques de floridura.

VINAGRE D'ALCOHOL

Finalment, aquest tercer tipus de vinagre tindria una potent acció anticalcària, higienitzant i desgreixant.

De nou, cal diluir-lo amb aigua en una proporció d'1 a 3.

Igual que el vinagre de vi blanc i a diferència del vinagre de poma, el vinagre d'alcohol es pot utilitzar a la rentadora per rentar la roba.

En aquest cas, la seva acció seria blanquejadora i, per tant, estaria especialment indicada per a les peces blanques que han perdut blancor o s'han tornat grogues.

EL QUE NO ES POT RENTAR AMB AQUEST PRODUCTE

Així que, aquí hi ha el tipus de vinagre a utilitzar per a la neteja ia la rentadora. Finalment, recordeu que, independentment del tipus, el vinagre no s'ha d'utilitzar en determinats materials com la fusta, el marbre, altres pedres naturals i el ferro.

El suggeriment, però, és anar sempre amb compte i provar primer l'efecte de la substància en un racó de la zona que es pretén netejar.