L’arribada de la tardor no significa que deixem de gaudir d’experiències úniques. Amb el final de l’estiu i les vacances, la rutina ja s’ha instal·lat de nou a les nostres vides. Feina, responsabilitats familiars, escoles... El tràfec diari ocupa massa temps i fa necessari cercar espais per desconnectar i relaxar-se. És igual que sigui un cap de setmana, festiu o pont, sortir de casa i viure experiències úniques és la millor manera de trencar amb la rutina.

En aquest sentit, l'Empordà i la Costa Brava ofereixen un munt d’activitats i plans a la tardor. Visitar pobles medievals com Peratallada, Pals, Monells o Ullastrell; xalar del ciclisme i de paisatges naturals amb molt d’encant o, simplement, relaxar-se en entorns tranquils i allunyats de la vida urbana.

L’emblemàtic hotel Mas de Torrent Hotel & Spa, una masia del segle XVIII convertida en un hotel de luxe amb Spa i amb un exquisit restaurant, és el lloc idoni per descobrir la Costa Brava. Situat al poble de Torrent, entre Pals i Begur, Mas de Torrent convida a descansar, passejar, fer activitats i desconnectar del dia a dia a qualsevol època de l’any.

Vols conèixer més? Segueix llegint!

Un hotel de luxe amb Spa i restaurant per a hostes de l'hotel i clients externs, en un entorn únic de la Costa Brava

Ramon Freixa als fogons de Mas de Torrent

Més enllà de l’estança, l’experiència que ofereix Mas de Torrent Hotel & Spa té altres al·licients que també poden aprofitar les persones que no estan allotjades a l’hotel. Ramón Freixa, el xef català amb dues estrelles Michelin i tres Sols Repsol al restaurant de Madrid que porta el seu nom, situat a l’Hotel Único en ple barri madrileny de Salamanca, és l’ànima del restaurant Mas de Torrent amb la companyia de la xef Lucia Gargallo.

Freixa presenta una proposta gastronòmica que combina la cuina local i tradicional de la Costa Brava amb la innovació i la modernitat. “Vull homenatjar la cuina de l’empordanet, que van descriure tan bé Pla o Luján, i ho vull fer amb una mirada contemporània, valenta i amb la millor tècnica i respecte per l’àmplia proposta de producte local de qualitat”, assegura Freixa.

Així doncs, la carta del restaurant compta amb plats de creació recent i alguns clàssics atemporals com les croquetes de rostit o el fricandó de vedella de Girona amb cama-secs i patatones. Postres com el xuixo a la brasa, pels més golosos, i una selecció amb més de 250 referències de vi amb important presència de la DO Empordà completen una oferta única que està pensada per a tots els paladars. La carta, basada en producte de temporada, canvia cada estació de l’any.

Més enllà de la carta habitual, el restaurant Mas de Torrent també compta amb un menú de migdia amb propostes lleugeres on cada dijous s'ofereix una proposta d'arròs addicional. A part dels dinars de dissabte i diumenge, i els sopars de dilluns a diumenge, s’ofereix un deliciós menú degustació que inclou un entrant, 2 plats principals i una selecció de formatges i postres.

MasSpa, un espai de relaxament i benestar

Una altra opció per desconnectar de la rutina és el benestar. Mas de Torrent Hotel & Spa ofereix un espai únic: MasSpa. Més de 600 m² dedicats a recuperar l’equilibri i cuidar del benestar amb una experiència per a tots els sentits. L’espai compta amb una piscina climatitzada, 4 sales de tractament, sauna seca i hammam, circuit d’aigües, una sala de fitness equipada per Technogym i sales per gaudir d’activitats com la meditació, el pilates o el ioga.

Tot això sota les mans d’un equip de terapeutes experts i amb productes de Natura Bissé, una de les més importants del món en cosmètica de luxe. Tractaments facials, massatges i, fins i tot, tractaments vegans per desconnectar del tràfec que suposa el dia a dia.

Estàs cercant una experiència per relaxar-te al màxim? Demana més informació.

Hotel Mas de Torrent Hotel & Spa, luxe per a tots els sentits

Mas de Torrent Hotel & Spa ha sigut durant més de tres dècades el referent del luxe de la Costa Brava. L’emblemàtic hotel va tornar a obrir les portes l'any 2020 de la mà de la col·lecció d'hotels de luxe Único Hotels. La reobertura es va produir després d'una profunda reforma i posada al dia de tots els seus espais, amb un interiorisme elegant i atemporal. També es van renovar els espectaculars jardins, es van afegir horts ecològics i un al·licient gastronòmic; la incorporació del reconegut xef Ramón Freixa.

Situat al poble de Torrent, entre Begur i Pals (Girona), Mas de Torrent Hotel & Spa és una antiga masia catalana del segle XVIII convertida en hotel boutique de cinc estrelles. Membre del prestigiós segell francès Relais & Châteaux, compta amb més de 800 metres quadrats de superfície i inclou 39 suites, algunes amb piscina privada. Disposa d'una suite ecològica, una vila privada i una gran terrassa amb piscina amb vista al restaurant on gaudir dels esmorzars i dinars.

Situat entre camps i vinyes, Mas de Torrent Hotel & Spa està envoltat de naturalesa autòctona, llimoners, tarongers i un heliport. Els seus amplis jardins ofereixen la possibilitat de passejar per multitud de camins. El seu Spa, amb més de 600 m² està equipat amb tot el necessari per a recuperar l'equilibri i trobar el benestar.