Quan els consumidors de Mercadona troben a faltar un producte, acudeixen ràpidament a Twitter per demanar explicacions al compte d'atenció al client de la cadena de supermercats. Va passar amb les galetes amb doble sabor, que l'empresa va retirar dels lineals dins de la seva estratègia de canviar de manera periòdica l'assortiment de productes. O amb la colònia de coco, que no va retirar, sinó que va reformular després de l'èxit de vendes. Aquests dos exemples són productes més exclusius, però ara l'alarma ha saltat amb un aliment bàsic: la llet de la marca Hacendado. Diferents usuaris han alertat que ja no la troben a les prestatgeries. Què està passant?

Des de fa diversos dies, els clients de Mercadona han avisat que es troben els lineals de la llet sencera, semidesnatada i desnatada buits. Succeeix en els formats d'un litre i en els lots de sis tetrabrics, també d'un litre. "Heu retirat la vostra llet temporal o definitivament? Ahir només vaig veure Asturiana i a la botiga no van saber informar-me", va interpel·lar aquest dimecres l'usuari @ldalol75 a l'empresa.

@Mercadona perdonad que os moleste pero, ¿ habéis retirado vuestra leche temporal o definitivamente? Ayer sólo vi Asturiana y en tienda no supieron informarme. Gracias! — LOL (@ldalol75) 12 de octubre de 2022

No hi ha llet sencera, semidesnatada i desnatada

No tan sols falten els lactis més comuns, sinó que alguns consumidors també troben a faltar la beguda amb proteïna afegida. "Porto un mes sense llet de proteïnes i sense poder esmorzar perquè només m'agrada aquesta. Em podeu dir què passa que sempre que vaig al Mercadona no hi ha ni una?", va preguntar la usuària @albamartin23.

hola @Mercadona llevo un mes sin leche de proteínas y sin poder desayunar porque solo me gusta esa. Me podéis decir que pasa que siempre que voy al mercadona no hay ni una??? — 🧙‍♀️ (@albamartin23) 9 de octubre de 2022

En aquests avisos, com en molts altres, Mercadona va donar la mateixa resposta: "Estem tenint faltes de subministrament per part del proveïdor i estem treballant per a donar servei amb normalitat al més aviat possible. Si vols digues-nos en quina botiga i quina varietat vols i mirem l'estoc actual", reitera el compte d'atenció al client.

Aquesta és l'alternativa

El fabricant de la llet Hacendado a Catalunya és l'empresa Làctia, que opera a Vidreres Tot i que es poden trobar amb normalitat altres varietats com la llet amb calci o sense lactosa i la de cabra, Mercadona ven altres marques i l'alternativa passa per comprar els productes de Central Lechera Asturiana.