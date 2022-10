Als afores de Gryfino, a Polònia, hi ha un enigmàtic bosc on neixen els arbres totalment torts. És tal la seva singularitat que ha estat reconegut com a monument natural i al seu país es coneix aquest fenomen com a Krzywy Las.

El que és veritablement enigmàtic és que tots els arbres d'aquest bosc estan torts exactament de la mateixa manera: en un angle proper als 90 graus i sempre mirant cap al nord. Hi ha diverses tesis sobre el seu origen, però és clar que sembla que l'arbreda ha sortit d'un llibre de fantasia. Els arbres no són gaire antics, foren plantats prop de l'any 1934 per la població local, que els podaren de manera que sempre creixessin amb aquests revolts. Els arbres corbs són molt preuats a la fusteria, ja que permeten fer determinades coses amb la seva fusta que els arbres convencionals no permeten fer. Els boscos de Lliurona, paradís i refugi de les daines No és l'única teoria existent. Una altra teoria parla dels tancs alemanys durant la invasió de Polònia, els quals van causar aquesta deformació als pins, mentre que altres esgrimeixen que van ser podats massa aviat i per això presenten aquesta deformitat. En qualsevol cas, és clar que sembla obra d'un conte de fades.