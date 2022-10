Els pals de fregar són un dels articles de neteja que pitjors olors concentren. El motiu? Sembla obvi: estan en continu contacte amb la brutícia. Per això resulta fonamental mantenir-la neta i en bon estat perquè no faci mala olor. El primer que hem de fer, i això cal assimilar-ho com si es tractés d'una norma sagrada, és tirar sempre l'aigua bruta de la galleda. Una altra, no menys important, és escórrer sempre el motxo del pal de fregar.

Partint d'aquesta base, el que cal fer és el següent: escórrer bé el pal de fregar. Després aclarir amb aigua la galleda i, en aquesta aigua neta, tornar a netejar el pal de fregar. Novament, escorrem bé el motxo i després ho deixem sobre la zona de l'escorredora però ben estirat, sense torsions. Amb això, aconseguirem que s'assequi molt millor el teixit i que no faci mala olor.

Com netejar la teva rentadora

Els passadissos del supermercat estan plens de detergents i productes de neteja per a rentar la roba en la rentadora. Hi ha tota mena de detergents, tant químics com ecològics. No sempre estàs satisfet amb el resultat i a vegades creus que t'has equivocat de programa de rentada. En qualsevol cas, estalviar en costos d'electricitat és molt important avui dia. Així que donem la benvinguda a un producte que fa que la nostra roba faci olor de net i estalvia diners al mateix temps.

Productes químics i ecològics

A l'hora de triar un detergent per a rentar la roba en la rentadora tenim dues opcions. Hi ha persones que volen anar al que és segur i prefereixen comprar detergents de la indústria química. Aquests productes solen contaminar el medi ambient i funcionen millor a altes temperatures. Contaminar el medi ambient també significa que podem acabar amb aquests residus en els nostres aliments.

Els productes respectuosos amb el medi ambient funcionen millor a 30 i 40 graus, però són potser menys eficaços que els productes químics. No obstant això, són menys agressius i menys contaminants. Com s'utilitzen generalment a baixes temperatures, ens estalvien diners en electricitat.

Com estalviar diners amb la rentadora

També hi ha un producte que només necessita una cullerada en la rentadora per a obtenir resultats fantàstics. No només ens proporciona roba ben rentada i higienitzada, sinó que també ens estalvia diners en la factura de la llum.

Mentrestant, hi ha alguns consells per a ajudar-lo a reduir el cost d'una rentada. Has de saber que la rentadora consumeix molta electricitat quan escalfa l'aigua. Rentar a baixa temperatura significa estalviar diners. De fet, s'ha calculat que gairebé el 90% del consum elèctric d'una rentadora es produeix quan s'escalfa l'aigua. Per tant, com més baixa sigui la temperatura de rentada, més diners s'estalviarà. N'hi ha prou amb una cullerada d'aigua en la rentadora per a aconseguir una roba neta i higiènica i estalviar molts diners en la factura de la llum.

El percarbonat de sodi ve al rescat. Es tracta d'una substància que, en contacte amb l'aigua, allibera oxigen actiu. El percarbonat, a més de ser un blanquejador natural, higienitza la roba en la rentadora gràcies a l'oxigen. A més, no necessita treballar en aigua calenta, sinó que també pot fer-ho en aigua freda. Una cullerada de percarbonat en aigua freda juntament amb una mica de detergent ecològic és suficient perquè la roba quedi brillant.

Es calcula que una rentadora pot costar entre 120 i 160 euros a l'any. Depèn de la temperatura de rentada. Si es rentés amb aigua freda, s'estalviaria molts diners. De fet, la major part de l'electricitat s'utilitza per a escalfar l'aigua. D'aquesta manera, s'estalviaria molts diners en la factura de la llum, ja que no caldria escalfar l'aigua. No obstant això, tingui en compte que el percarbonat de sodi no és molt adequat per a la llana, el lli i la seda, així com per al cuir.