Anar de càmping és una de les millors experiències a l’hora de fer turisme. Naturalesa, activitats per a tota la família, espais ‘pet friendly’ per gaudir amb el pelut de la casa i una forma meravellosa d’establir vincles i conèixer a més gent. Moltes vegades, l’arribada de la tardor suposa el final de la temporada de càmping. Però, cada vegada més, l’oferta d’allotjaments que obren tot l’any creix.

La Costa Brava és un dels indrets millor valorats i més cercats pels campistes amb 2,5 milions de pernoctacions, segons l’última Enquesta d’ocupació a allotjaments extrahotelers de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Les seves platges i cales, l’oferta d’oci i gastronomia, els entorns naturals, la tranquil·litat i els seus pobles plens d’història i d’encant, converteixen la Costa Brava en la millor opció per desconnectar de la rutina.

A Roses, un dels municipis més emblemàtics de l’Empordà, hi ha un càmping que obre tot l’any i que ofereix una gran varietat d’allotjaments i serveis als seus visitants: el Càmping Joncar Mar, un espai situat a tan sols 50 metres de la platja i al bell mig de la localitat. Vols saber més sobre aquest càmping? T’ho expliquem en aquest article.

Bungalow, parcel·les, mòbil-homes, apartaments i àrea d’autocaravanes a Roses

El Càmping Joncar Mar destaca per la varietat d’allotjaments que ofereix als seus visitants. Així, per exemple, compta amb parcel·les per tendes de campanya i caravanes seleccionades estratègicament amb molta ombra i amb la possibilitat de connexió wifi a tot el càmping.

L’establiment turístic, situat a Roses, també té una àrea d’autocaravanes, una de les modalitats turístiques que no ha deixat de créixer en els últims anys. I també són destacables la seva oferta de mòbil-homes, bungalows i els seus apartaments per aquelles persones que vulguin gaudir d’una estada amb totes les comoditats.

L’oferta d’allotjament es combina amb altres serveis com les dutxes, vigilància i una atenció al client personalitzada a un bon preu, especialment durant la temporada baixa. Una oportunitat per fer un descans del tràfec diari al llarg de l’any.

Aquests són els serveis del Càmping Joncar Mar

El Càmping Joncar Mar també compta amb altres serveis per fer més fàcil l’estança a les seves instal·lacions. El seu restaurant ofereix plats locals i típics de la cuina mediterrània. Obre cada dia, a excepció de les dates festives, i és una bona oportunitat per xalar d’un bon àpat i no haver de preocupar-se per la cuina.

El seu supermercat compta amb una gamma de productes amb tot el necessari per passar els dies de vacances. Productes frescos, begudes, pastissos... El consum del dia a dia sense sortir del recinte.

La seva piscina, sobretot a l’estiu, és la millor forma de refrescar-se sense haver d’anar a la platja. També a l’estiu, el càmping ofereix activitats infantils per fer l’estança dels més petits una experiència inoblidable.

Pels adults, el Càmping Joncar Mar ha posat en marxa una zona d'spa que compta amb els següents serveis:

Bany Hammam

Jacuzzi

Massatges de tota mena

Què fer a Roses?

Roses és un dels indrets amb més encant de la Costa Brava i un punt perfecte per gaudir de tots els encants que ofereix aquesta zona de Catalunya. Platges amb molt d’encant, cultura, oci, gastronomia... en definitiva, activitats per no avorrir-se mai. El visitant pot fer un repàs per la història del municipi, habitat des de la prehistòria, a través del Conjunt Megalític, el Castrum Visigòtic, el Castell de la Trinitat o l’Espai Cultural Ciutadella.

Per la seva situació privilegiada, aquelles persones enamorades dels entorns naturals poden xalar de visites al Parc Natural del Cap de Creus, el Parc Natural Aiguamolls, les Illes Medes o el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera. A tot això, cal sumar a l’estiu les platges del municipi i cales com la Montjoi, La Pelosa o la Rustella, veritables tresors naturals.

L’Empordà també és una localització on gaudir d’esports com el ciclisme, amb un bon grapat de rutes amb paisatges impressionants; o el golf, entre d’altres. A tot això cal sumar la gastronomia. L’oferta de Roses i dels voltants és àmplia, variada i de molta qualitat. Ah! El visitant no hauria de marxar sense tastar un bon vi amb DO Empordà.

