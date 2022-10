Les xifres globals donen a entendre l’èxit de la fira de mostres gironines. Aquest any, el nombre total d’expositors que hi seran presents del 28 d’octubre a l’1 de novembre són 278. La majoria són empreses provinents de les comarques gironines. Concretament, del total d’expositors, el 78% són empreses i indústries de la demarcació de Girona. El 18% prové de Barcelona i la resta són expositors de Catalunya i de l’Estat.

Els expositors que estaran presents ocuparan una superfície del 73% respecte a l’ocupació que es va registrar el 2019, abans de la pandèmia. A poc a poc es van recuperant les xifres de participació i el cert és que hi ha hagut un interès creixent en participar-hi. El sector de les fires, a nivell global, ha quedat molt tocat per la pandèmia. Les fires són sempre un reflex de l’economia i des del primer moment van patir les conseqüències directes de la pandèmia.

Altres fires que avalen la trajectòria, la consolidació i el prestigi de la Fira de Mostres de Girona són: anualment rep la visita d’unes 80.000 persones. També és la més dinàmica, ja que al seu voltant i durant les jornades de la fira s’arriben a celebrar fins a un centenar d’activitats.

Presència de Girona Excel·lent

Aquest any, cal destacar igualment que a la primera planta del Palau de Fires hi haurà la zona del Girona Excel·lent on s’oferiran diversos tasts gastronòmics i es donaran a conèixer productes d’alimentació provinents de les comarques gironines. A les sessions hi participaran destacats professionals de la gastronomia i la restauració.

Al nivell 1 del Palau de Fires se situaran els serveis, emprenedoria i estands de turisme; el nivell 2 estarà reservat als expositors d’alimentació mentre que al pavelló hi haurà els representants del sector de decoració i construcció. Segons la distribució que s’ha plantejat, a la zona exterior de la mostra a la banda del Palau de Fires hi haurà els estands d’indústria, agrícola, tecnologia i motor mentre que a la zona del passeig de la Devesa els visitants podran trobar-hi també expositors d’aquests sectors.