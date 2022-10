A més de ser la nit més terrorífica de l’any, Halloween és sinònim de disfressa. La consigna és fer por. La gent opta per transformar-se en personatges famosos que hagin tingut rellevància recentment. L’any passat, per exemple, va triomfar vestir-se com els protagonistes d’‘El juego del calamar’ o des de fa diverses edicions la màscara de ‘La casa de papel’ és un ‘must’. Les botigues ja avisen que aquest any triomfarà transformar-se com el popular assassí en sèrie Jeffrey Dahmer. També hi ha clàssics que mai passen de moda. És el cas de les disfresses de bruixes, esquelets humans o, perquè no, superherois. Tot es val. ¿O no? El vídeo a TikTok d’una nena que fa veure haver-se sotmès a diferents operacions estètiques ha desencadenat la polèmica.

Els ciutadans es revelen contra Halloween: «En aquesta casa no hi ha ‘crit o confit’. Hi ha torradetes. Això és Saragossa, no Wisconsin» La ‘tiktoker’ Liliana Padilla (@lilianapadilla299) va compartir divendres una publicació on es veu una nena caminant amb uns voluptuosos implants falsos als pits i els glutis. Als braços i les cames porta benes compressives i a l’avantbraç dret té una sonda fictícia, que subjecta la dona que l’acompanya. La petita, que no ha de tenir més de cinc anys, també porta la cara maquillada amb el que suposadament són blaus causats per tractaments estètics facials. Les imatges van ser captades en un centre comercial de Cartagena de Indias, a Colòmbia, i no ha transcendit si l’adulta amb qui va és la seva mare o no. Allau de crítiques El que sí que s’ha propagat com la pólvora és la disfressa. El vídeo suma 38,3 milions de reproduccions i té més al·lusions que ‘likes’. La majoria dels més de 18.100 comentaris són negatius. «Pobra nena», «quina pena, que malament» i «que fort» és el que més repeteixen els usuaris de la xarxa social. «Probablement, la nena ni tan sols entén que és la disfressa», comenta un altre ‘tiktoker’ i molts d’altres opten per preguntar-se com és possible que la mare l’hagi disfressat així. @lilianapadilla299A Cartagena es veu de tot♬ Què és això - primevideolat