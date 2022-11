Durant aquesta època de l'any són molts els que s'endinsen en la cerca de la 'dieta miracle' que promet ajudar-te a perdre pes en poc temps. Plans d'alimentació de curta durada que asseguren fer-te perdre diversos quilos en temps rècord, però que en molts casos impliquen un gran dèficit alimentari.

Hi ha un munt de dietes d'aquest tipus, però moltes poden arribar a posar en risc la salut. La majoria dels experts coincideix en assenyalar que no ens hauríem d'aprimar més d'un quilo per setmana, ja que en cas contrari podríem patir problemes.

Els miracles no existeixen quan es tracta de perdre pes i per aquesta raó, avui et portem uns quants consells que et poden ajudar a perdre aquest quilo a la setmana però d'una forma saludable.

L'important és aconseguir un dèficit calòric. Has de centrar-te a cremar més calories de les que consumim diàriament. Per a aconseguir-ho, pots reduir la quantitat total de calories que es consumeixen diàriament i, a més, fer exercici per a cremar unes 500 calories més cada dia. Tingues en compte la procedència d'aquestes calories. No val menjar-se un menú de menjar ràpid que contingui 1.000 calories, ja que aquests aliments contenen un excés de greixos poc saludables. No segueixis cap dieta que contingui menys de 1200 calories diàries encara que cada persona és un món, per això és necessari recórrer a experts que et donin indicacions de quin és el pla d'alimentació que millor s'adapti a les teves necessitats. Practica exercici diàriament. Això no té per què implicar passar-se hores dins d'un gimnàs. Hi ha un munt d'accions que podem fer diàriament en les nostres tasques quotidianes i que ens ajudaran a perdre pes a llarg termini: Pujar per les escales. Parlar per telèfon mentre estem drets o caminant. Aparcar el cotxe més lluny o anar en transport públic. Aixecar-se durant la jornada laboral cada cert temps i fer una passejada, encara que sigui al bany. Treure a passejar la teva mascota. Jugar amb els nens. Fer les feines de casa.

El temps que hauràs de seguir aquest pla dependrà del pes que vulguis perdre, però l'ideal seria introduir les rutines esportives en la teva vida diària. Fer una hora d'exercici físic durant tres dies a la setmana podria ser molt positiu per a aconseguir el teu objectiu final.