Qui ha dit que cal renunciar als carbohidrats per a perdre pes? De fet, no tothom sap que la dieta de la pasta existeix i que és realment eficaç per a desfer-se dels quilos de més. Per descomptat, hi ha 'regles' que cal seguir perquè la dieta aconsegueixi els resultats tan esperats i desitjats. Fet de la manera correcta, de fet, et farà perdre de 2 a 4 kg per setmana, la qual cosa per als amants dels carbohidrats serà realment un somni.

En els següents paràgrafs, revelem com perdre pes sense renunciar a la pasta. Aquesta dieta és realment efectiva; després de provar-la, se sorprendrà de la seva increïble eficàcia. Molta gent pensa que la pasta engreixa i, en general, els que volen perdre pes limiten el seu consum dràsticament. En realitat, menjar-ne de manera correcta dona resultats sorprenents, ja que es poden perdre aquests quilos de més fins i tot sense renunciar al sabor i als carbohidrats, l'important és seguir les regles indicades pel teu nutricionista o dietista. Aliments com la pasta, els cereals, l'arròs i el pa aporten a l'organisme l'energia que necessita, però han de consumir-se en quantitats proporcionades. La dieta de la qual parlem avui aporta unes 1100 calories al dia i suposa el consum diari d'un plat de pasta preparat amb condiments lleugers i senzills, s'han d'evitar els greixos. Per tant, amb la dieta de la pasta es poden perdre de dos a quatre quilos per setmana, però aquest règim dietètic no ha de seguir-se durant molt de temps, sent el període ideal menys de dues setmanes. La dieta de la pasta, un exemple de menú setmanal: L'esmorzar, el matí i el berenar són sempre els mateixos. Tan sols aixecar-se, prengui un got de llet semidesnatada, dues torrades i un cafè, amb un màxim d'una culleradeta de sucre. A mitjan matí, pren un suc de fruites sense sucre o un suc centrifugat, i a la tarda pren una peça de fruita. El dilluns: Dinar: 80 g de Penne amb tomàquet pelat, una culleradeta d'oli d'oliva verge extra i una culleradeta de formatge parmesà ratllat.

Sopar: 120 g d'hamburguesa, 40 g de pa, carabassó al gust i una culleradeta d'oli d'oliva verge extra. El dimarts: Dinar: pasta amb 150 g de llenties preparades amb ceba picada, un polsim de sal, una culleradeta d'oli d'oliva verge extra i una culleradeta de formatge parmesà ratllat.

Sopar: 150 g de rodanxa de peix espasa o salmó, 40 g de pa, xicoira agredolça i una culleradeta d'oli d'oliva verge extra. El dimecres: Dinar: 70 g de fideus amb 4 tomaques xerri, dos cors de carxofa, 10 g de mantega, una culleradeta d'oli d'oliva verge extra, 10 g d'escalunyes, un polsim de sal i pebre i una copa de conyac.

Sopar: 80 g de tonyina en oli o verat escorregut, 40 g de pa, rodanxes de tomàquet i una culleradeta d'oli. El dijous: Dinar: 80 g de fettuccine al ragú preparats amb 40 g de carn picada magra, 1 gra d'all, una culleradeta d'oli d'oliva verge extra, dues cullerades de puré de tomàquet, un polsim de sal i una cullerada de formatge ratllat.

Sopar: 2 ous cuits, passats per aigua o escalfats, 40 g de pa, amanida al gust i una culleradeta d'oli d'oliva verge extra. El divendres: Dinar: 70 g d'espaguetis amb tonyina preparats amb 80 g de tonyina escorreguda en oli, dues cullerades de puré de tomàquet, un gra d'all, un polsim de sal i una culleradeta d'oli d'oliva verge extra.

Sopar: 200 g de llobarro o orada al forn, 150 g de patates cuites i una culleradeta d'oli d'oliva verge extra. El dissabte: Dinar: 100 g de pasta orecchiette amb 200 g de bròcoli bullit, 4 tomaques xerri, un gra d'all, un polsim de sal i una culleradeta d'oli d'oliva verge extra.

Sopar: 150 g de pit de pollastre, fesols tendres bullits al gust, un polsim de sal i una culleradeta d'oli d'oliva verge extra. El diumenge: Dinar: 70 g d'espaguetis amb 300 g de cloïsses, 1 gra d'all, una cullerada d'oli d'oliva verge extra i uns quants manolls de julivert fresc.

Sopar: 100 g de mató o 80 g de formatge light, 40 g de pa, pastanagues en juliana i una culleradeta d'oli. Seguida correctament i amb molt d'esforç, la dieta de la pasta permet perdre de 2 a 4 kg per setmana. Per descomptat, abans de seguir qualsevol dieta, sempre és recomanable consultar a un professional que, en funció del seu estat de salut, pugui aconsellar-li sobre la dieta més adequada per a vostè.