El sorteig de la Loteria de Nadal 2022, un dels esdeveniments més esperats de l’any per a molts, és cada vegada més a prop. La Loteria de Nadal sempre ha estat molt unida a les supersticions, com buscar números amb dates especials. És per això que comprar l’esmentat número s’ha facilitat gràcies a l’arribada d’internet. A continuació t’expliquem les opcions que tens per poder localitzar-lo pas per pas.

Cercador de números

La web Laloterianavidad.com ofereix la possibilitat de trobar qualsevol número del Sorteig de Nadal a través del seu cercador amb l’opció: conté, comença o acaba. Has d’introduir el número que t’interessa i la web t’indicarà l’administració on comprar el dècim, juntament amb la direcció i el telèfon de contacte.

Pàgina oficial de Loteries de l’Estat

A la pàgina oficial de Loteries i apostes de l’Estat podràs jugar a la Loteria de Nadal ‘online’. Has d’introduir el teu anhelat número de la sort i triar la data del sorteig (22 de desembre del 2022). D’aquesta manera, t’estalviaràs haver de desplaçar-te físicament fins a l’administració i no hauràs d’esperar llargues cues.

La pàgina també té un cercador que localitza el punt o punts de venda de la butlleta. El següent pas és trucar per telèfon a l’administració per esbrinar si la butlleta de la Loteria de Nadal està disponible. El més probable és que ens sol·licitin el pagament previ a través de transferència bancària si vols que t’enviïn el desè a domicili.

L’entitat disposa també d’una aplicació tant per a Android com per a iOS.

La Bruixa d’Or

Una de les administracions més reconegudes a Sort (Pallars Sobirà, Lleida) compta amb la seva pròpia pàgina web. Allà hi pots seleccionar dues opcions: loteria física o loteria digital.

En la primera opció pots triar les teves terminacions o deixar que l’administració esculli per tu. A més, si vols pots rebre el teu dècim a casa en 48 hores amb un petit sobrecost. La segona opció és instantània i sense despeses addicionals, però no admet enviament a domicili. També ha llançat una aplicació, tant per a Android com per a iOS, perquè compris els teus dècims d’una manera més còmoda.

Pots consultar qualsevol dubte o qualsevol tema respecte a aquesta web a través del telèfon 973 62 12 42 o bé a través del seu apartat de contacte.

Doña Manolita

En el cas d’aquesta famosa administració, a Madrid, no és possible demanar un número concret a través de la pàgina web. Pots veure si el tenen disponible escrivint un correu a sugerencias@loteriamanolita.com o bé per telèfon 91 522 76 39.

A l’esmentada pàgina es pot buscar la terminació del dècim triat o seleccionar-lo a l’atzar. Després de pagar per transferència bancària, el comprador rep el dècim a casa amb un sobrecost de despeses d’enviament de 6 euros si és a Madrid centre, de 10 euros a la resta de la península i de 19 euros a les illes Balears, Ceuta i Melilla.

Tant la Bruixa d’Or com Doña Manolita tenen l’opció de servir tant particulars com empreses.

Altres portals web i ‘apps’

Hi ha altres opcions que aporten més flexibilitat en la compra de la Loteria de Nadal, com el portal buscarloteria.com, que permet que es posin en contacte persones que venen i busquen un dècim de loteria en concret.

A la pàgina d’Hispaloto hi ha dues opcions: dècim ‘online’ o fons 50/50. En la primera opció, si busques un número que no és al llistat te’l busquen pel mateix preu. En la segona opció, pots compartir les teves apostes amb altres jugadors: el 50% del premi el guanya l’apostador, el 50% es reparteix entre la resta de jugadors.

L’aplicació TuLotero, disponible tant per a Android com per a App Store, permet que el premi sigui ingressat automàticament en el saldo de l’aplicació, sense comissions. A més, pots compartir els dècims amb els teus contactes del mòbil i si el bitllet és compartit, s’ingressa la part proporcional que correspongui a cadascun.

Després del sorteig, per saber si t’ha tocat la Loteria de Nadal pots utilitzar el comprovador de premis d’EL PERIÓDICO. El dia 22 de desembre segueix el Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal el 2022 en aquesta pàgina i esbrina amb quina quantitat han sigut premiades les seves participacions.