Trencar un ou per fer una truita o fregir-lo i trobar-se dos rovells. No és el més normal, però sol passar i és una sorpresa agradable. Tot i que desperta algunes preguntes, com per què passa aquest fenomen. El que ja no és tan usual és trencar un ou i trobar dins... un altre ou amb closca, rovell i clara. Possible és perquè una de les gallines de Dolores Ibazo, veïna del poble saragossà de Mesones de Isuela, ja n’ha posat dos així en tot just dos mesos. Aquesta és la història de l’ou matrioixca més viral del país.

La vida rural té beneficis com del que disfruta la Dolores, que té una dotzena d'aus a casa. Cada dia recull els ous, i els reparteix entre els familiars i veïns. Perquè no hi ha res com menjar un ou de casa, les coses com són. Si és fregit, és el súmmum. Que s'apartin els del supermercat quan en tastes uns de camp de veritat. El doble de gran que els altres El cas és que fa un parell de mesos, una de les seves gallines va posar un ou més gran del normal. De mitjana, solen pesar 60 grams. Aquest en pesava 140 i, com és lògic, no va passar desapercebut. Trencar-lo va ser com obrir una nina russa o un Ou Kinder: dins hi havia el rovell, la clara i un altre ou amb closca i ben format. «El meu germà va veure la gallina fent tants esforços per intentar treure l'ou que creia que es moria», comenta la Dolores a Aragón Noticias. Tanmateix, no van tenir l'opció de gravar l'extraordinari esdeveniment. Atròfia dels oviductes Com els ous amb dos rovells, aquesta situació està relacionada amb una alteració de les hormones de les gallines i una atròfia en un dels oviductes, que provoca que l'òvul retrocedeixi en lloc d'avançar. Si això coincideix amb una nova ovulació, es forma un altre ou que embolica l'anterior, expliquen els experts. Sigui com sigui, la gallina en va tornar a posar un altre de ben gros fa un parell de setmanes. Ho va fer amb ajuda. «Semblava d'estruç», explica la Dolores. I és que pesava 125 grams. No van dubtar a pensar que es tractava d'un altre ou matrioixca i van voler documentar el sorprenent cas. Van trucar al periodista Alfonso Andrés, que és veí del poble. Amb la càmera a la mà, va trencar l'ou per veure què hi havia dins. No anaven desencaminats: era un ou amb un altre dins, tots dos ben formats amb rovell i clara. L'Andrés va penjar-ho a TikTok el 2 de novembre. Des d'aleshores, ja porta 1,5 milions de reproduccions i gairebé 30.000 'likes'. L'ou de la gallina de la Dolores és el més viral del país, però no és l'únic Kinder documentat. L'abril del 2020, una au de Badajoz va fer una doble gesta: va posar un amb dos rovells i, a més, amb un altre ou perfectament format. El millor de tot és que a més de ser sorprenents, aquests ous són perfectament i deliciosament comestibles. @alfonsoav_ El día en el que descubrimos un huevo al cuadrado