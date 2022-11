Ikea és sinònim de mobles que pots muntar tu només per a donar-li un aire escandinau a casa teva, però l'oferta de la cadena sueca va molt més enllà. També ofereix altres articles per a decorar la llar o productes que poden fer la vida més senzilla.

Una d'aquestes últimes novetats està arrasant no només pel que suposa d'ajuda per a la llar, sinó pel seu preu. Es tracta d'un producte que sol tenir un preu d'uns 100 euros, i a Ikea costa només 5 euros.

Es tracta de la línia de carregadors sense fils per a tota mena de dispositius mòbils. Un dels més destacats és el model Livboj, que amb el seu preu de saldo està generant tota mena de reaccions dels consumidors en les xarxes socials.

El disseny del carregador sense fil Livboj és circular i està disponible en blanc i en negre. Es pot col·locar sobre qualsevol superfície i permet oblidar-se de cable i endolls per a tenir a punt els teus dispositius. Per a carregar el mòbil, només cal posar-lo damunt del carregador. Per a alimentar el carregador podem fer servir un cable USB o un adaptador.

Ikea compta també amb altres carregadors sense fils, com el Nordmärke, que costa 9 euros i està disponible en verd, rosa i negre.