Mercadona ha retirat un lot de galetes dels seus supermercats després que el proveïdor Cerealto Siro Foods S.L. hagi informat de la possible presència de traces d'avellana no inclosa en l'etiquetatge del producte.

Es tracta d'un únic lot, el L012256 031000P, amb data de consum preferent 06/2023 de les galetes 'Relieve' Hacendado, detalla l'empresa en el seu comunicat.

El lot esmentat s'ha distribuït exclusivament en 70 botigues d'Espanya i ja no està a la venda, segons ha informat Mercadona, que recorda que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.

La cadena de supermercats afegeix, en un comunicat, que si algun client té l'esmentat lot del producte i vol retornar-lo, se li reintegrarà l'import a la botiga més pròxima. Tant Mercadona, com el proveïdor Cerealto Siro Foods S.L., demanen disculpes a tots els consumidors pels inconvenients causats.