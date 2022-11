Aldi es torna a convertir en la botiga d'Espanya on és més econòmic comprar joguines per Nadal de 2022. Ho diu l'Informe sobre la Compra de Joguines a Espanya 2022, un informe que la mateixa cadena de supermercats alemanya ha realitzat per quart any consecutiu, i en què s'indaga en els hàbits de compra dels consumidors durant aquest darrer any.

Alerta: La nova estafa de WhatsApp que creix pel Black Friday Algunes dades interessants de l'estudi assenyalen que un 90% dels consumidors considera que als supermercats, les joguines tenen un preu més baix que en qualsevol altre establiment (incloent-hi les especialitzades). La xifra és 4 punts més gran que la registrada a l'informe del 2021, i és molt important en un context de crisi com l'actual. Això sí, el percentatge baixa al 58% dels enquestats quan se li demana si prefereixen un supermercat abans que altres locals. Si parlem de la despesa, el 71% dels espanyols té pensat invertir la mateixa quantitat de diners el 2022 que el 2021, mentre que un 29% els reduirà. El 66% de les famílies es gastarà com a màxim 200 euros a la compra de joguines durant aquest any, un 15% es deixarà fins a 300 euros i un 12% fins a 500 euros.