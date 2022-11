Tot per l’audiència. I per posar al límit l’estupidesa humana. Al cap de la ‘youtuber’ i professora tailandesa Phonchanok Srisunaklua, la idea era incomprensiblement bona: fer un tiberi a base de sopa de ratpenats. No només això. També va pensar que seria genial gravar-se mentre rellepava una aleta i sucava un cap de l’animal amb salsa. Tot això rient, sense recordar que el 2020 la humanitat va patir un contratemps anomenat coronavirus. Covid. Pandèmia. Amb origen en els quiròpters, segons afirma l’OMS, i que tots continuem patint. Noti’s la ironia en aquestes línies.

El cas és que la dona va penjar el vídeo sense pensar-s’ho dos cops al seu canal de Youtube ‘Gin Zap Bep Nua Nua’ (Menjar picant i deliciós, en català). Per si no fos poc, no va escollir dos quiròpters qualsevol, sinó que va decidir endrapar dos exemplars de ratpenat groc asiàtic menor (Scotophilus kuhlii), que estan protegits per la llei de conservació i protecció de la vida silvestre de Tailàndia. Això sí, Phonchanok va afirmar que eren «deliciosos» i els seus ossos eren «molt suaus».

Viral en minuts i arrestada per la policia

En qüestió de minuts, la publicació es va fer viral. Les seves xarxes socials no només es van omplir de comentaris de rebuig i en al·lusió a la pandèmia, sinó que va mobilitzar les autoritats. La ‘youtuber’ i professora va acabar detinguda el 10 de novembre i ara s’enfronta a cinc anys de presó i una multa de 13.500 euros per menjar-se una espècie protegida –no pel perill d’ingerir aquest animal– i per un delicte informàtic, ja que consideren que va publicar un contingut sensible.

El mateix dia va ser posada en llibertat, informen diferents mitjans de comunicació locals. Llavors, va eliminar la publicació i va enviar una disculpa als seus seguidors. «Lamento haver-vos fet sentir malament pel que he fet. No sé si em perdonareu pel que he fet. Ho sento molt. Em vaig equivocar».

Comportament «molt arriscat»

També va explicar que havia comprat els animals en un mercat a prop de la frontera amb Laos. Es pot recordar que l’origen del coronavirus Sars-cov-2 se situa en un mercat de la ciutat xinesa de Wuhan. «Em va sorprendre veure el vídeo», va dir Pattaraphon Manee-on, el cap del grup de gestió de la salut de la vida silvestre del Departament de Parcs Nacionals, Vida Silvestre i Conservació de Plantes de Tailàndia.

«L’incident no hauria de passat, ni aquí ni a la resta del món. És un comportament molt arriscat, especialment perquè els ratpenats tenen molts patògens» que després el cos no pot rebutjar, per molt cuinats que estiguin. Res que no ens hagin dit ja en aquests gairebé tres anys de pandèmia. Però sembla que hi ha gent que continua sense entendre-ho.