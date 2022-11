En té per a tots els gustos. El compte de Twitter The ghost of Isabel II (el fantasma d’Isabel II, en anglès), que a finals de novembre tenia més de 70.000 seguidors, fa periòdicament fils a la xarxa social de l’ocellet en clau d’humor.

I aquest dilluns ha publicat un que vol ser un «guia per a britànics de ciutats espanyoles». Almenys així l’ha denominat abans d’obrir el fil.

El o la tuitaire comença amb Madrid, «el Mordor de les terres mesetàries», que és «com Londres, però en lleig. Famosa pels seus cups of café con leche, els seus ‘squid sanwiches’ of Manzanares River», és a dir, els seus entrepans de calamars del riu Manzanares.

Pub de Liverpool

De Barcelona diu que «et sentiràs com en un pub de Liverpool: borratxos i pixats everywhere. Per visitar: [...] La Rambla (Carterist Paradise) i la Torre Agbar (The Dildo Building)» és a dir, el paradís dels carteristes i l’edifici consolador.

Però té per a totes (o per a moltes) les ciutats espanyoles i els seus símbols més típics: València «no és una ciutat, sinó un poble amb coses»; la Feria de Abril de Sevilla és un «No Workers and Repeinated World Meeting», és a dir, «una trobada mundial de no treballadors repentinats») o les coves d’Altamira, definides com el «Jurassic Banksy Expo» («l’exposició del Juràssic de Bansky»). En la mateixa línia, el Dinópolis de Terol –el parc d’oci dedicat a la paleontologia i al món dels dinosaures– és la «Jordi Hurtado Foundation», és a dir, la Fundació Jordi Hurtado.

També diversos plats ‘typical spanish’ tenen la seva traducció jocosa. És el cas del pop ‘a feira’ («Octopus to the Party», pop a la festa) i d’un dels ingredients que porta: el pebre vermell («Spice Girls Powder», pols de les Spice Girls, que al seu torn significa «noies picants»).