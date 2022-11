Una explosió de sabors mediterranis amb accent italià i alguns matisos asiàtics. Així podria definir-se l’aposta que ha elaborat el xef Lorenzo Cavazzoni a la cuina del <strong>Bistro Helena</strong>, l’exclusiva proposta gastronòmica del <strong>Grand Hotel Central de Barcelona</strong>, l’hotel boutique de cinc estrelles de la prestigiosa firma Único Hotels. Una carta honesta i senzilla que juga amb el producte de mercat i de temporada, els clàssics, i que realça l’esperit contemporani i avantguardista de la ciutat comtal amb apostes cosmopolites.

El Bistro Helena està situat en un dels racons més emblemàtics de Barcelona. Concretament, al número 30 de Via Laietana. Just davant de l’imponent barri Gòtic amb els seus edificis medievals i els seus carrers laberíntics que narren la història del passat de la ciutat, l’exclusiva zona comercial de passeig de Gràcia i molt a prop del port de Barcelona. Espais que, d’altra banda, els pròxims dies s’ompliran de la màgia del Nadal barceloní.

¿Què ofereix la carta del Bistro Helena?

¿Què ofereix la carta del Bistro Helena? Cavazzoni compta amb una dilatada experiència de 10 anys, en què ha passat per la cuina de restaurants de prestigi d’Itàlia, del Regne Unit i, des de l’any 2019, d’Espanya. I, precisament, és la seva experiència vital la que s’impregna a <strong>la carta del Bistro Helena</strong>. Des del seu origen italià, la seva estada al sud-est asiàtic durant un any i la seva predilecció per jugar amb la tradició i la modernitat.

A la carta es pot gaudir de clàssics com el pernil ibèric amb pa i tomàquet; unes anxoves de l’Escala; unes croquetes cremoses d’ibèric; el caneló de rostit, bolets i parmesà, o el bacallà gratinat amb espinacs, panses i pinyons. Però Cavazzoni va molt més enllà.

El tàrtar de tonyina amb ‘kimchi’, alvocat i cruixent de blat de moro, per exemple, juga amb els sabors picants asiàtics i la frescor de la cuina mexicana. El curri massala de verdures, coriandre i xips de col verda mostra la seva passió per la cuina asiàtica. Seguint amb el joc de sabors de procedències diferents, Cavazzoni uneix un condiment japonès com el miso i la dolçor de l’amaretto, el licor emprat per preparar postres com el tiramisú a la crema de carbassa, miso i amaretto. El mateix passa amb la galta de porc, glacejat de gingebre, puré de poma i ‘pak choi’, una tendra delícia que omple la boca de sabors i que es desfà.

De la brasa cal destacar el pop amb cremós de moniato, mandarina i pebre vermell o el turbot amb verdures saltades, una veritable delícia. Ah! I per als amants de la cuina tradicional italiana, el xef prepara un ‘vitello tonnato’ boníssim. Quant a les postres, Cavazzoni ha tingut la genialitat de jugar amb els contrastos i recomanem encaridament tastar el pastís de formatge amb ‘coulis’ de fruits vermells i maridatge de cervesa pale ale La Bella Lola. Contrast, amb contrast i més contrast. Increïble.

Per 60 euros també es pot gaudir del <strong>menú de degustació</strong> amb alguns dels seus plats més destacats. A tot això s’hi pot sumar el maridatge del sommelier i també un maridatge amb còctels del reconegut mixòleg Manel Vehí.

Un servei de luxe en un entorn exclusiu

Un servei de luxe en un entorn exclusiuPerò, més enllà de la carta, també tenen un paper essencial en l’experiència l’entorn i el servei. El Bistro Helena compta amb una decoració elegant, que prioritza la comoditat del comensal i també la intimitat. Modernitat i tradició en un mateix espai. Un lloc ideal per passar una estona en família, un sopar romàntic en parella o per gaudir en grup.

També mereix una menció especial l’equip de sala. El seu tracte exquisit i atent és un plus. Explicacions detallades sobre la carta, l’origen dels plats i el maridatge. Una atenció de luxe des del principi fins a la fi per part de tots els membres de l’equip.

Còctels d’autor firmats per Manel Vehí

Còctels d’autor firmats per L’experiència del Bistro Helena no seria completa sense passar pel <strong>Bistro Bar</strong> i provar alguna de les creacions del mixòleg internacional Manel Vehí. Còctels originals que desperten tots els sentits i que no deixen a ningú indiferent.

Bati juga amb la creativitat i prepara creacions úniques amb ingredients tan poc convencionals com el xili de Jalapa, la flor d’hibiscus o plàncton. A més dels còctels d’autor, la carta inclou clàssics de sempre, com el Bloody Mary o el Daikiri.

Tot això al voltant del Bistro Bar, un espai acollidor, ideal per gaudir d’unes copes en grup i per completar un sopar deliciós, un ‘afterwork’ o qualsevol altre tipus d’esdeveniment.

Nadal a Barcelona

Nadal a BarcelonaLes festes de Nadal són ben a prop i Barcelona és un dels millors llocs per viure-les. Molt a prop del Grand Hotel Central hi ha la Fira de Santa Llúcia, un mercat nadalenc clàssic de la ciutat en el qual es venen tota mena d’ornaments nadalencs, i els carrers engalanats del barri del Born de Barcelona, amb els seus llums nadalencs i botigues d’artesans diverses. Per als amants de la música, el Gran Teatre del Liceu i el Palau de la Música Catalana són cinc minuts a peu del Grand Hotel Central.

Però el Nadal també és sinònim de gastronomia. Dinars d’empresa, sopars amb la família i plans amb els amics. El Bistro Helena ha preparat <strong>menús per al 24 de desembre i el 31 de desembre</strong>, en aquest últim cas, amb una opció pensada per als més petits de la casa. Els dos menús comptaran amb la personalitat de Cavazzoni amb preparacions que barrejaran clàssics i modernitat. Una opció immillorable per disfrutar d’unes dates tan especials.