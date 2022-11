Actualment, no hi ha una estació fixe de l’any per celebrar casaments. Anys enrere, és cert que majoritàriament, les parelles triaven la primavera o l’estiu, però ara el mercat i les modes han canviat. Casar-se durant els mesos d’hivern, per estrany que pugui semblar, té els seus avantatges.

En el blog de la dissenyadora gironina Francesca Marlop es fa precisament referència a aquest fet. En aquest sentit, es parla que en l’actualitat hi ha parelles que trien aquesta estació per al seu enllaç i que les grans firmes de moda, coneixedores d’aquesta nova tendència, el que han fet és fabricar vestits amb mànigues llargues i adaptar-los a vestits de núvia. Per tant, ara lluir aquest tipus de vestit durant la tardor o l’hivern és perfectament possible. Casar-se a l’hivern permet igualment lluir alguns models de vestit que, en una altra època de l’any, seria totalment impossible. Per exemple, si la núvia ho desitja pot incorporar en el seu vestit una capa. Aquest complement està agafant força protagonisme en els vestits de núvia de l’hivern. En el cas dels homes també és possible adaptar la seva vestimenta als mesos de més fred. En el bloc s’explica que un avantatge és que es pot lluir una corbata sense patir tanta calor com els mesos d’estiu o fins i tot de la primavera.

Un dels principals avantatges de casar-se a l’hivern és també que hi ha una major disponibilitat per trobar un hotel o un restaurant. Pel que fa a la decoració en aquesta època, els professionals consideren que hi ha una magnífica carta de colors en tons suaus, com els tons pastels apagats que són molt romàntics i intensos com també els colors rosa, préssec, granate, lila fosc o el verd fulla d’olivera. Totes aquestes tonalitats i colors es combinen molt bé amb elements daurats o d’acer. Per tant, no hi ha dubte que es pot aconseguir una decoració molt encertada per fer un casament molt acollidor i familiar. A les taules dels convidats també es pot traslladar aquesta tendència de decoració i aconseguir lluir un bon parament amb una cobertiera daurada o platejada, copes i gots de vidre i espelmes en diferents colors. I també l’ornamentació floral pot ser diferent introduint flors com tulipes i d’altres.