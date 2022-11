Les modes sigui quin sigui el sector sempre canvien. I tot el que marxa acaba tornant. I en el món nupcial passa tres quarts del mateix. El que també és cert és que els casaments estan canviant i sovint es defuig dels elements més tradicionals.

La temporada de casaments es troba en marxa en part perquè ja ha passat també una mica la moda que siguin purament estacionals. Ara hi ha casaments tot l’any. No obstant això, la primavera és l’època de l’any, probablement la més crucial per a les persones que volen contreure matrimoni. Les parelles comencen a preparar a la tardor i hivern, celebracions que es duguessin a terme en els mesos de primavera i estiu. El procés és llarg perquè entren en joc molts components.

És per aquest motiu que aliar-se amb les Noves Tecnologies és una forma de fer més senzill el pitjor dels tràmits.

Existeixen moltes formes d’usar la tecnologia a favor dels casaments. Si abans els pares i les mares tenien un paper fonamental en la preparació de les noces, actualment i segons un estudi, menys de l’1% de les parelles deixa que els progenitors prenguin decisions.

De la mateixa manera, quan es tracta de compartir el dia de celebració les coses també estan canviant. Així, el 73% de les parelles decideixen compartir informació del dia del casament a través de les xarxes socials. Facebook arrossega el 67% dels continguts mentre que li segueix Instagram amb el 32%.

Al mateix temps existeixen alternatives com aplicacions que permeten compartir i comentar fotografies durant tot el dia. Abans, el fotògraf s’encarregava de fer les imatges del casament, en suport de paper i més endavant també en vídeo, i es trigava almenys un mes a veure el revelat i el contingut. Ara, en canvi, la tecnologia ha avançat fins al punt que el mateix dia els convidats poden marxar a casa amb les fotografies de record de l’enllaç.

Quan la vida es complica abunden les alternatives enginyoses. En aquests dies de coronavirus són moltes les facetes de la nostra quotidianitat que s’han vist afectades. Un dels elements més afectats han estat els esdeveniments de tota índole. S’han deixat de celebrar aniversaris o reunions familiars.

Amb tot, hi ha dos esdeveniments que no podem celebrar i que no fer-ho ens afecta profundament. Ens referim als enterraments i als casaments. Mentre que en el primer cas és impossible promoure alternatives, en el cas dels casaments ja s’estan començant a veure solucions per a adaptar-les als nous temps. Hi ha fins i tot algun estat d’Estats Units on els casaments es fan ja per videoconferència.

Pel que fa a les xifres més tradicionals, cal fer esment a la xifra de casaments catòlics registrats a les comarques gironines. Pel que fa als enllaços per a l’església, durant el 2021 es van celebrar 371 unions, el que suposa un increment respecte als 116 matrimonis que s’havien celebrat el 2020, però es troben per sota les dades de 2019, quan se’n van celebrar 424 (és a dir, un 12,5% menys).