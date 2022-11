¿Què faries si algú et xivés el número guanyador del Gordo de Nadal? Aniries corrent a comprar-lo, ¿oi? El premi del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal és suculent: quatre milions d’euros a la sèrie i, per cada dècim jugat, 400.000 euros. Quan el tiktoker Luis el Oráculo va assegurar davant els seus seguidors que el número premiat del 22 de desembre seria el 20182 no va calibrar les conseqüències del seu vaticini: les administracions de loteries que venen aquest dècim han col·lapsat.

La sort és capritxosa. Hi ha persones que juguen cada any al mateix número sense perdre l’esperança. D’altres es refien d’una data especial o deixen que l’esoterisme els guiï en l’elecció definitiva. L’estadística també té el seu grup de fidels. De fet, aquests són els números més premiats en el sorteig de la Loteria de Nadal. A més, aquests són els més buscats per aquesta edició.

Una «vidència» amb un milió de visualitzacions

També hi ha històries rere els cinc dígits del sorteig extraordinari. Per exemple, el dècim 06174 és un dels més comprats per una raó matemàtica. Després hi ha la història de Luis el Oráculo. En el seu perfil de TikTok es defineix com a vident i assegura que canvia vides. Amb aquesta finalitat, el 30 de setembre passat va tancar els ulls i va predir que el número guanyador del Gordo del 2022 serà el 20182. Va explicar que era «la primera vegada» que utilitzava les seves «vidències» per fer una predicció així i es va fer viral. El vídeo suma des d’aleshores gairebé 970.000 visualitzacions i més de 40.000 ‘likes’. A més, el tiktoker ha guanyat més de 60.000 seguidors i ja supera els 172.000.

Però el Luis no només va provocar això: la gent va anar en massa a les administracions de loteries a comprar el dècim. Es va vendre íntegrament en dues administracions. En concret, a la de Mollerusa (Lleida) i la número 89 de València, situada a l’avinguda d’Amado Granell Mesado. En aquesta última, que ven el 20182 des de fa anys, van poder viure personalment l’eufòria que va despertar la predicció del vident: el número es va esgotar en només uns dies.

Recerca a internet i trucades a tot arreu

La bogeria es va acabar de desencadenar quan el mateix Luis va assegurar a les xarxes socials que el dècim també estava a la venda ‘online’, tot i que no era el cas, tal com figura a la web de Loteries i Apostes de l’Estat. Això va provocar que molts loters rebessin trucades dels clients més fidels preguntant pels cinc dígits i com podien aconseguir-los.

De la il·lusió viu la gent. Que la sort l’acompanyi. Altrament, ¿li reclamaran a Luis el Oráculo els diners que s’hagin gastat en va? Ell continua fent vídeos sobre la seva predicció i altres qüestions, agraeix «de tot cor» el «suport» rebut i reitera que només vol «ajudar la gent».