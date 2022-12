Després del Black Friday i la campanya de Nadal, que ja està en marxa, ve el període de rebaixes. Tot i que es tracta d’una activitat liberalitzada, en comunitats com Catalunya i Galícia es limita a uns determinats períodes de temps. I és una etapa en què el comerç pretén reactivar el consum, després d’una evolució més estancada en els úlitmos mesos.

En el cas de Catalunya, el Consell Assessor de Comerç, un òrgan consultiu adscrit a la Conselleria d’Empresa i Treball, ha aprovat recomanar els períodes de rebaixes d’hivern i d’estiu, tal com preveu la normativa autonòmica.

Les primeres anirien del 7 de gener al 30 de març i les d’estiu, de l’1 de juliol al 30 d’agost. Segons l’article 20.6 de la llei catalana de comerç, aquest consell és l’òrgan competent per recomanar els períodes de rebaixes. En formen part la Generalitat, personalitats representatives del sector, associacions, cambres de comerç, entitats municipalistes i sindicats.

Des del 2012, la normativa estatal sobre la matèria és molt més liberal. L’article 25 de la llei de comerç dona carta blanca als comerços per decidir quan fan rebaixes. Fins aquell any, la llei marcava dos períodes de rebaixes anuals i cap comerç se’ls podia saltar. Però una reforma del Govern de Rajoy va donar llibertat a les botigues per decidir quan feien rebaixes i durant quant temps.

Aquest marc general té més restriccions en comunitats que tenen estratègies de més protecció del petit comerç, com Catalunya i Galícia, on s’aconsellen uns períodes de temps concrets. El 2017, una norma catalana es va adaptar al marc general i els períodes de rebaixes estan liberalitzats i la seva proposta per part de l’Administració té la consideració de recomanació.

En tot cas, després d’aquesta liberalització no és estrany veure campanyes de descomptes repartides durant tot l’any i fins i tot durant etapes en què no eren habituals, com les de Nadal.

Els establiments poden decidir lliurement si fan o no rebaixes, però, en tot cas, si les fan, han de diferenciar clarament els productes rebaixats d’aquells que no tenen descompte i, a més, han d’indicar el preu original, juntament amb el rebaixat, o bé el percentatge de rebaixa.

El període de rebaixes, a més de proporcionar descomptes importants suposa també una etapa de més contractació per part del sector comercial.