Pensar que la felicitat està relacionada amb una vida exitosa en el pla personal i professional, amb el fet de tenir una família consolidada i d’omplir-se de luxes i de molts diners és un error majúscul. Científics de la Universitat de Harvard han desenvolupat la tasca d’estudiar quin és el secret per ser veritablement feliç.

L’estudi va començar el 1938 i ha conclòs més de 70 anys després. Quan va començar, únicament van escollir homes, ja que a la universitat no acudien dones. Tanmateix, quan aquells adolescents seleccionats van anar creixent i van tenir parella i fills, aquests també van passar a formar part de l’estudi.

La clau de la felicitat rau en les relacions amistoses, familiars i romàntiques que mantinguem. Així ho ha explicat el director de l’estudi, el doctor Robert Waldinger. Segons l’expert, mentre que l’aïllament és un «destructor de l’estat d’ànim», les connexions personals «creen una estimulació mental i emocional» i, per tant, «són potenciadors automàtics de l’estat d’ànim». Tanmateix, les relacions «bones no han de ser fàcils tot el temps», ha assegurat el doctor en declaracions recollides pel ‘The New York Times’.

Una altra de les claus que els experts indiquen que contribueix a aquest bon estat d’ànim és la de «no preocupar-se per coses petites». És a dir, aprendre a relativitzar les circumstàncies i els fets que afecten cada persona. La vida és massa curta per perdre el temps en nimietats.