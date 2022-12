Un dels majestuosos pisos de la Casa Malagrida de Barcelona busca nou propietari, però no ho aconsegueix. No és una cosa puntual, l’immoble fa anys que està a la venda. Potser és per les seves característiques, ja que està situat en plena Milla d’Or de la capital catalana, té més de 500 metres quadrats construïts i una terrassa enjardinada de 300 m2. Si camines pel passeig de Gràcia i arribes al número 27, veuràs aquesta joia d’estil modernista construïda entre 1905 i 1908 per l’arquitecte Joaquim Codina i Matalí. Per fora enganya. Sembla un palauet, però l’empresari tabaquer Manuel Malagrida el va projectar com una vivenda plurifamiliar i no va dubtar a posar-li el seu nom. Més d’un segle després, el pis principal de l’edifici està en mans de la família Cerqueda, d’Andorra, que fa sis anys que se l’intenta treure de sobre sense èxit. Potser és pel seu preu: 13,8 milions d’euros.

Dues agències immobiliàries comercialitzen la venda de l’immoble, que està publicada als principals portals immobiliaris d’Espanya. Totes dues qualifiquen la vivenda de «majestuosa», tot i que una ja omet el preu perquè algú piqui. Sigui com sigui, les imatges són un fidel reflex al que van idear i van construir Malagrida i Codina, respectivament. Grans finestrals i baranes que són joies El pis també és un mirall del carrer més opulent de la capital catalana. A més de malgastar metres quadrats, té grans finestrals i unes baranes que són autèntiques joies. Al jardí, a més, hi ha una font central «per poder disfrutar a l’aire lliure», indiquen els anuncis. La resta de característiques són igual de sumptuoses: quatre dormitoris, sis banys, una biblioteca, una sala d’espera, una oficina i una zona de bar situada entre la cuina i el saló. Ressalten els sostres alts amb motllures decoratives i les rajoles hidràuliques de l’època. I per descomptat, les dependències per al servei compten amb una cuina i «estan completament separades» de la resta de la vivenda, precisa un dels anuncis. Els Cerqueda ja van vendre un altre palauet, aquest de veritat No és el primer immoble del qual es desprèn la família Cerqueda a Barcelona. A l’estiu del 2018 ja va posar a la venda un altre palauet, aquest de veritat i anomenat ‘El Palauet’. Està situat a l’extrem superior de la Milla d’Or de la capital catalana, davant dels Jardinets de Gràcia, els andorrans el van remodelar íntegrament i el van convertir en un hotel de luxe. També van necessitar un temps per vendre’l. Concretament, gairebé dos anys, fins que l’empresari holandès Roger Mohr va tancar l’operació. No va transcendir el preu. ¿Aconseguiran vendre per 13,8 milions el pis principal de la Casa Malagrida?