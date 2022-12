La catifa és un element de decoració capaç de transformar un espai per complet. També és un tèxtil que s’associa més a l’hivern, per la qual cosa pot ser una bona opció per donar un toc a casa nostra. Si a més la pots comprar a bon preu, encara millor. És el cas del tapís més venut d’Ikea, que a més ara està en liquidació. Es tracta de la catifa Tiphede, una peça perfecta per col·locar al saló, sota de la taula del menjador, i als peus del sofà o el llit.

Les mides d’aquesta catifa són 120x180 centímetres, la pots escollir en color natural amb un subtil dibuix en negre i ara costa 9,99 euros en lloc de 19,99. Si busques aquesta catifa més gran, està disponible amb unes mides de 155x220 centímetres, però en color negre amb el dibuix natural. En aquest cas et costarà 19,99 euros en lloc de 29,99. És la catifa més venuda d’Ikea

Com que està feta 100% de cotó, és suau i lleugera, així com fàcil de moure per rentar-la, indica la marca. Això també és un punt favorable a l’hora de ventilar-la i, sobretot, netejar-la.

Al ser de cotó, es pot ficar sense cap problema a la rentadora. Això sí, Ikea adverteix que després de mullar-la és possible que encongeixi un 5%. Per netejar-la correctament, s’ha de rentar a màquina a 40 graus com a màxim, amb un tractament normal i sense lleixiu.

Un cop rentada, no sortirà de la rentadora gaire arrugada. Però si la vols planxar, ho hauràs de fer a un màxim de 150 graus. Per assecar-la, n’hi ha prou de penjar-la l’aire, tot i que sense que li doni la llum solar directa. Per netejar-la de manera regular, passa-li l’aspirador.

A més, té un gran avantatge: s’adapta a tota mena de terra, també si tens calefacció radiant. Tot i que des de la web d’Ikea recomanen que si vols utilitzar-la de forma més segura has d’incorporar el protector antilliscant Stopp Filt, que ha de cobrir tota la superfície inferior de la peça.