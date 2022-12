Mercadona torna a revolucionar als consumidors amb una gran novetat per a aquestes dates nadalenques. Malgrat que no sigui un producte apte per a totes les edats, sens dubte que serà present a la majoria dels àpats familiars d'aquest Nadal.

La popular cadena de supermercats ha decidit apostar per un nou licor que sorprèn pel seu sabor. Aquesta beguda innovadora té tots els números de triomfar durant aquestes pròximes setmanes, i és que entre els seus ingredients es troba la crema de "xoco avellana", molt semblant al famós sabor del Kinder Bueno, segons els consumidors que han tingut l'oportunitat de provar-lo. Es pot adquirir en qualsevol supermercat de l'empresa per tan sols set euros. L'ampolla conté 70 cl de licor, un 15% d'alcohol i derivats lactis. Es recomana guardar-lo en un lloc allunyat de la llum a una temperatura que no superi els 25 °C.