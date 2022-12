Cada persona té prou imaginació a l’hora de decorar l’arbre de Nadal i engalanar la casa. La decoració no només es concentra a l’arbre sinó que també podem incloure altres racons de la casa i fins i tot nosaltres equipar-nos amb gorros, mitjons, bufandes i els jerseis nadalencs que tan de moda s’han posat els últims anys. També, tot i que es tracta d’una tradició més forana, cada vegada hi ha més famílies que opten per posar grans mitjons prop de la llar de foc o l’arbre a l’espera de ser omplerts amb regals...

Podem sempre recórrer a diferents propostes que ja ens venen donades, a Action per exemple, disposen d’una àmplia gamma de productes nadalencs. I si no, si encara no has guarnit l’arbre de Nadal, o vols donar-li un toc especial d’última hora, compartim algunes idees creatives per a decorar esferes que es veuen alegres i sofisticades.

1. Perles platejades. Decorar una esfera amb un collaret de perles de plàstic. Per a un acabat més fi, posa-li un llaç.

2. Plomes. Dona-li un volum extra a les teves esferes amb unes plomes blanques en la secció posterior. Es veurà molt diferent i amb personalitat.

3. Plantes i pinyes. Si t’agraden els acabats més florals, fes unes petites fulles verdes amb tela i usa un parell de branques de pi, a més d’un parell de pinyes. Col·loca els elements en la coroneta de la teva esfera.

4. Pedreria. Enganxa pedreria platejada i llistons blancs en esferes transparents.

5. Stickers. Definitivament, les esferes transparents són l’opció ideal per a explorar la teva creativitat, així que omple-les gentilment amb stickers de diferents formes i colors.

6. Tela estampada. Embolica l’ornament en una tela estampada que combini amb la teva decoració i segella-la amb llistons. Això li donarà un efecte càlid a la teva llar.

7. Botons. Una de les opcions més creatives i entretingudes és abastar tota la boleta amb botons de diferents grandàries però amb un color en comú. Deixa’t portar per l’alegria nadalenca i posa’t creativa amb cada element de les teves decoracions! I no renunciïs tampoc a engalanar casa teva i fins i tot lluir per uns dies roba absolutament nadalenca i recrear una ambientació confortable.