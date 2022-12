S’acosten les festes nadalenques: és època de passar temps amb família i amics, de disfrutar, de compartir regals i, sobretot, de copiosos dinars i sopars seguits de sobretaules amb tota la família... L’ambient festiu propicia que ens relaxem i pot fer que, de vegades, descuidem una mica els nostres bons hàbits. Tanmateix, el cor funciona cada dia de l’any sense parar, així que es mereix que el cuidem de la manera més deliciosa també durant aquestes dates.

Per mantenir una bona salut cardiovascular és essencial seguir una dieta variada i equilibrada, rica en vegetals i fruita seca, com les nous. Contenen nutrients molt beneficiosos, com àcids grassos omega-3, antioxidants, proteïnes, fibra, magnesi i fòsfor, i per això són una font de salut i un potent aliat per a l’òptima funció de tot l’organisme. Està comprovat científicament que una ració diària de nous contribueix substancialment a cuidar el cor, i reduir els nivells de colesterol i triglicèrids i rebaixar la pressió arterial. A més, incloure-les en la dieta és molt fàcil gràcies a la seva versatilitat per integrar-se en infinitat de receptes.

Per aquesta raó, Nous de California i la seva iniciativa de l’Acadèmia Cardiosaludable s’han contagiat de l’esperit del Nadal per portar un regal en forma de molt bones receptes perquè mantinguem en forma el cor aquestes festes, menjant de forma saludable, nutritiva i ben saborosa.

Per a aquesta ocasió s’han aliat amb la xef i influencer Loleta, que ha elaborat un menú nadalenc deliciós perquè sigui possible disfrutar les festes mentre ens cuidem el cor i el dels nostres éssers estimats.

Per als entrants, canapès de pasta de full amb formatge i nous com els que il·lustren aquest article. Per al primer plat, un cruixent llobarro al forn amb nous.

Per al segon, uns sucosos pits de gall dindi amb salsa de nous i Porto.

Per a les postres, ¿com sona un pa de pessic de llimona, nous i nabius? Triomf assegurat i, a més, no conté gluten, per la qual cosa és ideal per a tothom.

Queda clar que no és necessari renunciar al sabor per menjar d’una manera més especial, n’especial, n’hi ha prou d’adaptar els plats típics nadalencs i preparar-los en una versió més saludable per, així, equilibrar les ingestes. Una altra bona idea és afegir amanides als entrants i incloure fruita a les postres.

De la mateixa forma, no s’ha d’oblidar que per a un cor sa és important fer exercici de forma regular, però si durant les festes ens resulta una mica més difícil, sempre ens podem desplaçar caminant quan sigui possible o sortir a fer una bona passejada per fer baixar una mica els àpats.

Cuidar-se és fàcil amb una mica de sentit comú i, per això, l’Acadèmia Cardiosaludable continua aportant informació i també idees per incorporar les nous al nostre dia a dia. Així que, si aquest menú us ha agradat i us heu quedat amb ganes de més, us recordem que Nous de Califòrnia a la seva Acadèmia Cardiosaludable (nuecesdecalifornia.com/ academia-cardiosaludable/) tenen moltíssimes més receptes igual d’originals i saboroses que us mantindran el cor sa i us serviran d’inspiració per cuidar-vos aquestes festes i durant tot l’any.