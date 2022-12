Els bombons i els dolços són sempre un encert quan es tracta de fer un regal, ja sigui per a un aniversari, una convalescència o per a qualsevol altre moment especial. I és que com diu aquest...a ningú li amarga un dolç, i sempre són benvinguts. No obstant això, hi ha vegades, que regalar-los sense més pot resultar una mica avorrit i repetitiu, per la qual cosa et volem mostrar algunes idees per a presentar-los d’una forma especial i sorprendre a tots.

Per a aquest tipus de presentació en flor, és millor usar bombons rodons tipus Ferrero o Lindor, encara que pot adaptar-se també a una altra mena de formes. Els materials són simples: escuradents o silicona, una bola de porexpan, escuma de floristeria, un test, un pal de fusta de treballs manuals i un llaç per a decorar. La seva elaboració és molt senzilla. Comença clavant el pal en l’escuma (per un extrem) i en la bola de suro per l’altre. Després tan sols hauràs de dedicar-te a anar clavant o enganxant els bombons cobrint tota la bola. Amb la mateixa tècnica, pots optar per altres formes, com piràmides, o els números dels anys que compleixen els homenatjats. Si et decantes més per les flors, també pots regalar-los en forma de ram. Això encara és més senzill i ràpid de fer..Només enganxa els bombons un a un en una broqueta de fusta i després ajunta’ls i lliga’ls. I que hi ha d’aquesta idea? Sens dubte serà un bon obsequi per a un aficionat a la música. Però no només es poden fer d’una guitarra... Potser pots construir-los en forma de violí, flauta o piano... Atreveix-te a innovar! Com et dèiem, són per totes les ocasions...és la forma també de felicitar per una graduació d’una forma diferent. Si no obstant això, no ets molt de bombons, aquí et portem altres idees, ja que hi han molts altres dolços susceptibles de ser regalats. Com és el cas de les galetes personalitzades i amb missatges.