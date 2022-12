És tot un clàssic dins de les activitats nadalenques a la ciutat de Girona i un autèntic referent: la gran pista de gel instal·lada a l’interior del Palau de Fires on centenars de persones posen a prova cada any les seves habilitats. Es tracta d’una pista de gel natural de 800 metres quadrats de superfície -que fa que sigui una de les més grans de tot Catalunya- i es complementa amb un tobogan de 2,5 metres d’alçada, de 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu que provoca grans emocions. La instal·lació obrirà les portes el pròxim 23 de gener i funcionarà fins al 8 de gener. L’horari serà de les 10 del matí a les 9 de la nit, tot i que en determinats dies hi haurà un horari especial. Es recomana consultar els horaris.