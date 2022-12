Un desembre ple d’il·lusions. Així es presenta també la campanya de Nadal a la ciutat de Girona. No poden faltar les activitats més tradicionals que es faran en col·laboració també amb diferents entitats, associacions i comerciants de la ciutat. El tret de sortida va ser també l’encesa del gran arbre de llums que des de fa uns anys presideix per aquestes dates la plaça Catalunya. A partir d’aquí se succeiran diverses activitats nadalenques fins a culminar amb la festivitat de Reis.

«Comencem a preparar-nos per un desembre ple d’il·lusions pensant en tothom, organitzant activitats familiars i per reviure les tradicions nadalenques». Així es va expressar fa uns dies quan es va presentar la programació la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori de l’Ajuntament, M. Àngels Cedacers i Hervàs, qui va explicar que «tenim una ciutat activa per gaudir-la des de qualsevol barri de la ciutat, acostar-nos-hi per poder-nos conèixer és una molt bona proposta».

Un dels elements del qual més gaudeixen els infants és el tió de Nadal. Aquest any es presenta a Girona amb algunes novetats. Tal com es va explicar durant l’acte de presentació «entre el 14 i el 22 de desembre, el tió de la ciutat visitarà un total de sis barris diferents per atendre tots els nens i nenes i, a partir del dia 17 de desembre, s’organitzaran tallers de tions en sis punts més. També tindran una festa del tió els barris de Sant Narcís, de Fontajau, del Mercadal i de Germans Sàbat». Es tracta d’acostar al màxim als infants aquesta figura emblemàtica del Nadal.

Durant la presentació es va donar a conèixer també una altra novetat destacada. La ciutat recuperarà l’exposició de pessebres que cada any organitzava el consistori amb l’Associació de Pessebristes de Girona i que ara comptarà també amb el suport de la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona. La proposta ja es pot veure des del 15 de desembre passat a l’entrada de l’Ajuntament i, a partir de demà, dia 17 de desembre, a l’espai de La Carbonera del Museu d’Història de Girona. «Com és habitual, el cartell de l’exposició de pessebres de La Carbonera és obra del pintor Josep Perpinyà·», segons s’ha detallat des de l’Ajuntament de Girona.

En aquest sentit, també es va concretar que les dues entitats coorganitzaran també el tradicional Concurs de Pessebres «Arcàngel de la Catedral» que enguany torna renovat amb un nou format per tal d’apropar-lo a tothom. Estarà adaptat als nous temps i la participació en el concurs serà virtual. Hi podran participar persones particulars i entitats o col·lectius, que hauran de fer arribar les fotografies del seu pessebre abans del 27 de desembre a l’adreça electrònica participacio@ajgirona.cat. El dia 6 de gener de 2023 es publicarà al web de l’Ajuntament la llista de premiats i premiades.

I mentrestant, la ciutat continua treballant i preparant-se per la culminació del programa nadalenc amb l’arribada el 5 de gener dels Reis Mags d’Orient.