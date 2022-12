També denominada missa dels pastors, la missa del Gall se celebra durant la mitjanit del 24 al 25 de desembre per a commemorar el naixement de Crist. L’origen del nom es remunta al segle X dC, quan el papa Sixt III va instaurar el costum de realitzar una missa nocturna just en entrar el dia de Nadal, és a dir a les dotze de la nit, l’anomenat «Ad Galli Cantus» (al cant del gall).

Actualment i des del 1962 (segons el Concili Vaticà II), la missa va decidir avançar-se un parell d’hores perquè els fidels poguessin arribar a casa seva amb el temps suficient per a celebrar l’entrada a Nadal. A banda d’aquesta creença que és la més recolzada pels historiadors, existeix una altra versió que data l’origen d’aquesta missa en el fet que va ser un gall el primer animal de l’estable que va veure néixer a Jesús i que amb el seu cant ho va anunciar a tothom. Sigui com sigui el seu veritable origen, la realitat és que és una celebració molt arrelada en tots els països de tradició catòlica, i sobretot en alguns com Espanya, països d’Amèrica Llatina i Filipines. I la missa del Pollet En l’actualitat també se celebra la denominada Missa del Pollet, que és la mateixa celebració, però dirigida a famílies amb nens i que sol dur-se a terme durant la tarda del mateix dia 24 de desembre. Són pràcticament totes les parròquies de la diòcesi de Girona les que programen la missa del Gall de manera tradicional i, fins i tot, algunes complementen l’ofici amb altres activitats com una cantada de nadales, la representació del pessebre vivent o fer posteriorment un ressopó amb torrons i neules. La celebració religiosa és el tret de sortida a tota la resta d’oficis programats per aquestes festes de Nadal.