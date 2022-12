La majoria de països europeus i estrangers tenen la seva pròpia loteria nadalenca, encara que en cap país n’hi ha tanta tradició ni tanta participació com a Espanya, i és que en el nostre país gairebé el 76% de la població adulta compra almenys un número per a provar sort, és a dir 7 de cada 10 persones majors de 18 anys.

No obstant això, vegem com són els sortejos d’aquestes festes tan entranyables, fora de les nostres fronteres:

- A França es pot trobar un sorteig de la Loto denominada «Extra Noël», en el qual es poden guanyar 15.000.000 d’euros.

- A l’Argentina, és el sorteig més semblant al nostre. Amb tres premis principals i un «gros» denominat «vaquita».

- A Xile el sorteig té un nom curiós: «la polla» perquè és convocat per la Polla Xilena de Beneficència, que és com es denomina la societat organitzadora.

- Curiós és el cas dels Estats Units, ja que malgrat als americans els hi agrada molt jugar a la loteria, no disposen de cap sorteig especial per a Nadal. A més, és destacable que en alguns estats tenen prohibit la loteria, com és el cas de Las Vegas, per molt estrany que pugui semblar.

- A Grècia també disposen d’un gros nadalenc, però que se celebra el 31 de desembre.

- A Bèlgica disposen de dos sortejos: El Lotto extra de Noël i el Lotto Extra de Cap d’Any, amb premis de 3.000.000 d’euros.

- A Itàlia, compta amb més repercussió el sorteig de Reis. A un preu de 5 euros el billet, es poden guanyar 5.000.000 d’euros.

- A Portugal, el sorteig es diu Lotaria Classica de Nadal. Per 15 euros, el premi és de 12.500.000 milions d’euros a la sèrie.

- A Alemanya, trobem el Deutsche Weihnachtslotterie amb un preu de 20 euros per dècim i un primer premi que com a Espanya és de 400.000 euros.Potser el més semblant de tots al nostre.

- A Rússia, per a any nou, celebren també el seu tradicional sorteig. La diferència amb tots els anteriors és que a més de diners se sortegen altres objectes com poden ser cotxes, apartaments, etc.

Tota una tradició

El cert és que la loteria de Nadal és tota una festa a l’Estat ja que existeix una gran tradició. No pels premis que dona -hi ha altres sortejos de major quantitat- sinó per tot el que l’envolta. Es podria dir que el 22 de desembre d’alguna manera és el tret de sortida a les festes nadalenques. El so inconfusible de la cantarella dels nens del col·legi de Sant Idelfons -els encarregats de repartir la fortuna- es repeteix durant més de tres hores en una de les tradicions més arrelades. I després es repeteixen les imatges de gent celebrant-ho a peu de carrer davant les administracions de loteria. Això els que són afortunats. La resta, res, a repetir la frase: «mentre hi hagi salut...».

Pel que fa a les supersticions com en tots els sorteigs n’hi ha moltes i de molt diverses. Per exemple, a Galícia, els dècims es pengen en ferradures. També és curiós que un 11% dels ciutadans creuen que la loteria regalada, no toca i se solen comprar números relacionats amb aniversaris, noces, esdeveniments personals o la mort de famosos. Quan en un lloc ocorre alguna desgràcia, aquell any en aquesta localitat, augmenten les vendes, com esperant que la sort retorni una mica del que s’ha emportat.